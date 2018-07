Produkcja samochodów coraz bardziej ekologiczna. Czy to wystarczy?

Nowe technologie wykorzystywane przy produkcji samochodów pozwoliły na obniżenie ich szkodliwości dla środowiska. Największe koncerny branży moto zmniejszyły emisję dwutlenku węgla o niecałe 24 proc. pomimo wzrostu liczby produkowanych rocznie aut – wynika z najnowszego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA).

Wyniki badania sporządzono na grupie 15 członków ACEA. Wśród nich znalazła się m.in. Grupa Volkswagen, PSA, Renault, Toyota, Ford, Honda, Fiast czy Daimler i BMW. Dane pokazują, że coraz ostrzejsze wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń podczas produkcji przynoszą efekty. Ilość emisji CO2 przypadająca na produkcję jednego samochodu wyniosła w ubiegłym roku niecałe 0,6 ton.

Korzystne dla środowiska efekty osiągnięto przez ostatnie 10 lat. W tym czasie łączna produkcja dwutlenku węgla spadła z ok. 12,5 mln ton rocznie do ok. 9,5 mln ton. Warto zauważyć, że w ostatnich latach nastąpił spory wzrost produkcji – w 2013 roku z taśm produkcyjnych zjechało 11,9 mln samochodów, a 2017 rok 17 mln. W efekcie emisja CO2 na egzemplarz spadła o 30 proc. Udało się także ograniczyć zużycie wody (31 proc.), energii (16 proc.) i odpadów (14 proc.) w procesie produkcyjnym przez ostatnie 10 lat.

To wciąż jednak tylko jedna strona medalu. Samochodów na drogach jest coraz więcej, a to wciąż wpływa na wysoki poziom generowania dwutlenku węgla do atmosfery podczas użytkowania pojazdów z silnikami spalinowymi. Szczególnie, że w wyniku afer z silnikami diesela ich popularność drastycznie spada, a spalanie oleju napędowego emituje mniej CO2. Według raportów ACEA, w ubiegłym roku po raz pierwszy od 10 lat doszło do wzrostu emisji tego gazu w Europie.

Według autorów to właśnie rosnąca sprzedaż samochodów napędzanych benzyną (które po raz pierwszy od 2009 roku sprzedały się lepiej od diesli) przyczyniła się do tej sytuacji. Pamiętajmy też, że samochody z silnikami Diesla są ostatnio na świeczniku ze względu na liczna afery związanie z manipulowaniem pomiaru emisji spali.

Nowe normy CO2 dla samochodów

Toczą się w związku z tym obrady nad kolejnym ograniczeniem limitów emisji CO2 przez rynek motoryzacyjny. Żeby to osiągnąć, naciski na przesiadkę kierowców do elektryków mają być jeszcze większe. Nadchodzące normy emisji dwutlenku węgla mają skutkować obniżką kwot o 30 proc. do 2030 r.

Stawianie całego planu na bazie rynku elektryków jest jednak dość życzeniowe. Samochodów elektrycznych jest wciąż mało i choć zasięg przestał być dla potencjalnych nabywców problemem, to cena takich aut jest dla wielu nadal nie do przełknięcia. Szczególnie, że sieć stacji ładowania jest niewystarczająca do spokojnego poruszania się po terenie niektórych krajów.

Źródło:

Mateusz Gawin