Produkcja przemysłowa znów zaskoczyła. "Od wyników bolą oczy"

Polski przemysł znów zaskoczył swoją siłą. Produkcja sprzedana wzrosła w ubiegłym miesiącu o blisko 20 proc. w porównaniu do stycznia 2021 r.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu była w styczniu aż o 19,2 proc. wyższa niż rok wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. To najwyższa roczna dynamika produkcji od maja. Konsensus rynkowy przewidywał odczyt na poziomie poniżej 15 proc.

W porównaniu do grudnia produkcja przemysłowa spadła o 3 proc., ale był to efekt czynników sezonowych. Po ich wyeliminowaniu ukształtowała się na poziomie o 4,2 proc. wyższym niż miesiąc wcześniej. Wobec stycznia 2021 r. wzrosła w ujęciu odsezonowanym o 16,4 proc. - wskazał GUS.

"Utrzymują się powody mocnej produkcji: odbicie zamówień zagranicznych (wpływ Omicron mniejszy niż Delty), krajowe też mocne (rodziny konsumują pomimo inflacji), wysoka dynamika produkcji energii" - komentują analitycy ING na Twitterze. "Od wyników produkcji przemysłowej bolą oczy. Plus 19,2% (poprzednio +16,7%). Bez korekty na wytwarzaniu energii, bardzo dobry wynik przetwórstwa przemysłowego (+15,6%). Wykres zmian odsezonowanych pionizuje się już drugi miesiąc z rzędu. To nie może być trwała zmiana" - zauważają ekonomiści mBanku.

🇵🇱 Od wyników produkcji przemysłowej bolą oczy. Plus 19,2% (poprzednio +16,7%). Bez korekty na wytwarzaniu energii, bardzo dobry wynik przetwórstwa przemysłowego (+15,6%). Wykres zmian odsezonowanych pionizuje się już drugi miesiąc z rzędu. To nie może być trwała zmiana. pic.twitter.com/t0IgdUXEdp — mBank Research (@mbank_research) February 18, 2022

Do znakomitego wyniku przemysłu w styczniu przyczynił się m. in. wzrost produkcji w energetyce, o 51,6% r/r, co podbiło ogólną dynamikę produkcji aż o 6,2 pp. Energetyka, która paradoksalnie korzysta na kryzysie gazowym, odpowiadała więc za ok. 1/3 wzrostu całego przemysłu" - dodają eksperci z PKO BP.

"We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w styczniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 39,2%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr zaopatrzeniowych – o 19,0%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 15,9%, dóbr inwestycyjnych – o 11,5% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 10,4%" - podaje GUS.

"Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 33 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 40,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 34,9%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 32,5%, maszyn i urządzeń – o 28,1%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 27,5%, wyrobów z metali – o 25,1%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 24,2%, papieru i wyrobów z papieru – o 19,9%" - dodaje.

MKa