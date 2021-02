Produkcja przemysłowa nieco wyhamowała

Toyota

Po znakomitych wynikach z grudnia styczeń przyniósł wyhamowanie wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce. Jednakże przy analizie wyników sektora wytwórczego warto wspomóc się kalendarzem.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu była tylko o 0,9 proc. wyższa w porównaniu ze styczniem 2020 roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Był to też rezultat o 5,1 proc. niższy od odnotowanego w grudniu, kiedy to produkcja wzrosłą aż o 11,2%, co było najlepszym wynikiem od ponad trzech lat.

Styczniowe dane okazały się zbieżne z oczekiwaniami większości ekonomistów. Rynkowy konsensus zakładał wzrost produkcji o 0,4 proc. rdr.

Warto jednak spojrzeć na te dane po oczyszczeniu z efektów kalendarzowych. „Odsezonowana” dynamika produkcji przemysłowej w styczniu wyniosła 1,7% mdm i 5,7% rdr. A to już rezultat tylko umiarkowanie słabszy niż w grudniu, gdy po wyeliminowaniu efektów kalendarzowych odnotowano wzrost o 7,1% rdr.

Wyniki polskiego przemysłu i tak prezentują się nadzwyczaj dobrze, zważywszy na sytuację prawno-administracyjną obowiązującą w kraju. Styczeń był kolejnym miesiącem częściowego zamknięcia w polskiej i europejskiej gospodarce, co jednak uderza przede wszystkim w sektor usług. Natomiast sektor wytwórczy pozostaje względnie odporny.

W styczniu bardzo slaby wynik odnotowało górnictwo, gdzie dynamika produkcji sprzedanej wyniosła -28,3% mdm i -2,1% rdr. Wyraźnie lepiej wypadło przetwórstwo przemysłowe, gdzie odnotowano wzrost o 0,8% rdr. Produkcja w energetyce i ciepłownictwie zwiększyła się o 1,6% rdr, a w wodociągach i gospodarowaniu odpadami o 5,6% rdr.

- W styczniu wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 15 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 31,3%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 12,5%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,6%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 5,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 4,9%, w produkcji metali – o 4,6%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,3%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 19 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 20,4%, napojów – o 11,3%, wyrobów farmaceutycznych – o 6,1%, pozostałego sprzętu transportowego – o 5,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 3,5% - informuje GUS.