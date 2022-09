Dobre dane z polskiego przemysłu. Kolejny miesiąc na plusie

/ KGHM

Produkcja przemysłowa w Polsce za sierpień była wyższa, niż zakładał rynkowy konsensus. Wartość opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny okazała się pod względem rocznej dynamiki wyższa także niż w lipcu. W ujęciu miesiąc do miesiąca dane wyrównane sezonowo drugi raz z rzędu pokazały wzrost. Dokonano także rewizji wskaźnika za lipiec.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu była w sierpniu o 10,9 proc. wyższa niż rok wcześniej -podał Główny Urząd Statystyczny. Dynamika okazała się wyższa niż miesiąc wcześniej (7,1 proc.), co było zgodne z rynkowym konsensusem, który jednak zakładał wzrost w mniejszej skali i zawierał się w przedziale 9,7-9,9 proc. Według komunikatu GUS nastąpiła rewizja odczytu za lipiec, z 7,6 proc. do 7,1 proc. Tym samym w porównaniu do lipca produkcja wzrosła o 0,7 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7 proc. wyższym w porównaniu z lipcem br. To drugi z rzędu miesięczny wzrost tej miary, po tym jak wcześniej przez trzy miesiąca była ona ujemna.

W większości głównych grupowań przemysłowych w sierpniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 22,6 proc., dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 11,9 proc., dóbr zaopatrzeniowych – o 8,6 proc. oraz dóbr związanych z energią – o 6,6 proc. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 1,4 proc., poinformowali statystycy.

Według wstępnych danych w sierpniu br. w stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 43,3 proc., w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 40,0 proc, urządzeń elektrycznych – o 23,9 proc., maszyn i urządzeń – o 16,8 proc., napojów – o 13,8 proc., wyrobów z metali – o 11,4 proc., artykułów spożywczych – o 11,3 proc.. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z sierpniem ub. roku wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 5,8 proc., mebli – o 2,4 proc.

Analitycy banku PKO BP zwracają uwagę na wciąż silny polski przemysł względem słabnącej gospodarki niemieckiej, gdzie wskaźniki wyprzedzające jak m.in. PMI dla przemysłu sygnalizują okres spowolnienia.

Z kolei analitycy Pekao widzą pewien rozjazd trwardych danych z gospodarki z wskaźnikami koniunktury, na korzyść tych pierwszych. Zdanie to podzielają także eksperci z mBanku, którzy napisali "W produkcji przemysłowej jest lekkie duszenie ze strony górnictwa i wytwarzania energii. Przetwórstwo przemysłowe na plusie. Potwierdza to tylko wcześniejszą diagnozę - to niezłe dane i nie widać ciążenia ku fatalnym wskaźnikom PMI"

"Zima wciąż niepewna" - napisali eksperci z ING, zauważając, że dane to zapowiedź lepszego III kwartału w całości, co odsuwa widmo technicznej recsesji.

Produkcja przemysłowa, a właściwe produkcja sprzedana przemysłu, to jeden z podstawowych mierników działalności gospodarczej przedsiębiorstw i firm przemysłowych zatrudniających powyżej 9 osób.