Produkcja przemysłowa spadła drugi miesiąc z rzędu

Znów potężny wzrost płac. Czy to zdrowe dla gospodarki?

Jeszcze przed miesiącem wydawało się, że na rynku widać sygnały lekkiego uspokojenia presji płacowej. Widocznie było to jednak przejściowe zjawisko. Natomiast bez względu na to, gdzie będzie trend w przyszłości, warto wrócić do pierwotnego problemu. Czy 10 proc. wzrost płac jest dobry dla gospodarki?