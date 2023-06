Polski przemysł znów na minusie. Fatalny kwartał trwa

To już czwarty miesiąc z rzędu, kiedy dane GUS o polskiej produkcji przemysłowej pokazują spadek w ujęciu rok do roku. Dane sugerują ujemną dynamikę kwartalną PKB, na jaką się zanosi w okresie kwiecień-czerwiec.

W maju wartość produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych była o 3,2% niższa niż rok wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny. To czwarty z rzędu ujemny wynik po tym, jak w kwietniu odnotowano spadek o 6 proc. (rewizja z -6,4%), w marcu roczna dynamika zniżki wyniosła ostatecznie 3% (po rewizji z -2,9%), a w lutym o 1%. Jeszcze w styczniu polski przemysł notował wzrost o 1,8 proc. rdr. Rynkowy konsensus na majowy odczyt zakładał spadek o 3 proc.

Dane GUS

Pozytywne może być to, że po trzech miesiącach przyspieszania rocznej dynamiki spadków odczyt za maj pokazał pewne hamowanie. Nie odnotowano spadku miesiąc do miesiąca, gdy w poprzednim miesiącu tąpnięcie m/m wyniosło 14,4% (rewizja z -14,8%). W porównaniu z kwietniem br. produkcja wzrosła w maju o 4,4%. W okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,8% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 14,5% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,4% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0% niższym w porównaniu z kwietniem br. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Spośród głównych grupowań przemysłowych w maju br. odnotowano znaczny spadek w skali roku w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 11,8%, dóbr związanych z energią – o 11,6%, dóbr zaopatrzeniowych – o 8,5%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – o 9,1% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 1,0% - wynika z komunikatu GUS.

Według wstępnych danych w maju br. w stosunku do maja ub. roku spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 spośród 34 działów przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 22,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 20,7%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 19,7, metali – o 14,8%, papieru i wyrobów z papieru – o 13,5%, mebli – o 12,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,5%, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 5,3%. – wylicza GUS.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z majem ub. roku wystąpił w 13 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 36,2%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 14,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 11,7%, maszyn i urządzeń – o 4,0%.

Biorąc pod uwagę ujęcie miesiąc do miesiąca, wzrost odnotowano w 27 działałch, m.in. w produkcji napojów (13,8%), urządzeń elektrycznych (10%), czy artykułów spożywczych (8,7%). Spadek produkcji wystąpił natomiast w 7 działach w tym w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 10,7%, w produkcji metali – o 1,8%.

Okiem ekspertów

"Dzisiejsze dane potwierdzają, że w przemyśle ciągle trwa recesja. Firmy nadal nie widzą odbicia na horyzoncie, panuje duża niepewność i ciężko planować zamówienia. Poziom zapasów nadal pozostaje też wysoki, a firmy przestały zamawiać na zapas. Produkcja zostaje więc ciągle w tyle, nawet, gdy popyt w całej gospodarce zdaję się stabilizować.” – ocenia sytuację Mikołaj Raczyński dyrektor zarządzający i inwestycyjny platformy Portu.

W komentarzu do danych GUS eksperci z Banku Pekao napisali, że "dla przemysłu to fatalny kwartał". Stąd odczyt PKB w II kwartale, także z uwagi na inne czynniki, będzie na minusie w odniesieniu do poprzedniego kwartału. "Przemysł dalej na biegu wstecznym: w maju -3,2% r/r, ale na odbiciu cieniem kładzie się relatywnie słaby wynik przetwórstwa. Słaby popyt zagraniczny, niesprzyjający faza cyklu zapasów, zamrożony rynek nieruchomości: póki co nie ma czynnika, który mógłby tę lokomotywę ruszyć" - napisali w komentarzu.

W II kwartale zobaczymy spadek PKB w ujęciu kwartalnym z uwagi na statystyczne fikołki rachunków narodowych, ale to mogłoby się zdarzyć nawet bez nich. Dla przemysłu to jak na razie fatalny kwartał. pic.twitter.com/ALuICjaaNR — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) June 21, 2023

Cytowani przez PAP eksperci z PKO zakładają, że "te spadki nie powinny się już pogłębiać, choć w całym roku produkcja przemysłowa będzie zapewne pod kreską. Gospodarka jest teraz w punkcie zwrotnym, mamy 'ugniatanie dna', druga połowa roku powinna być dużo lepsza".

Tak samo uważąją analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. "Wyniki przemysłu zaczną się poprawiać w drugiej połowie roku. Badania koniunktury GUS wskazują, że pesymizm przedsiębiorców odnośnie do przyszłego zagranicznego portfela zamówień znacząco spadł w porównaniu do grudnia poprzedniego roku" - napisali w komentarzu.

Produkcja przemysłowa jest na ten moment najsłabszą częścią polskiej gospodarki i pozostanie nią jeszcze przez jakiś czas, napisali analitycy mBanku. "Nie widzimy przy tym oznak, że spadki produkcji są wiedzione tylko przez jeden sektor. Solidarność spadków jest duża. PS. Pojawiające się zachwyty nad polską produkcją energii 2021-2022 włóżmy do szuflady. Tu nie będzie eksportu, bo nie będzie konkurencyjności cenowej"- dodali.

Produkcja przemysłowa spadła do trendu. Doczekaliśmy się. Ten fenomen (łącznie ze schodzeniem z zapasów) tłumaczy całkiem nieźle spadki cen producentów. Sektor przemysłowy pozostanie najsłabszą częścią gospodarki jeszcze przez jakiś czas. pic.twitter.com/TCj5GDcdeu — mBank Research (@mbank_research) June 21, 2023

Z kolei eksperci z ING zauważają, że "utrzymuje się spadek aktywności we wszystkich sekcjach. Przetwórstwo w dół o 2,7%r/r. Broni się głównie branża samochodowa i elektryczna".