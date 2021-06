Polski przemysł trzyma się mocno. Dynamika produkcji podbita przez efekt lockdownu

Powrót rynku pracownika, płace rosną szybciej niż przed kryzysem

Zakończył się proces odmrażania wynagrodzeń po kryzysie. Mimo to płace wciąż rosną bardzo szybko, szybciej niż przed epidemią. To powrót do rynku pracownika w Polsce, czyli sytuacji, w której pracodawcy bardziej konkurują o pracowników niż ci drudzy o pracę.