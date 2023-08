Polski przemysł dalej cierpi. Fatalny początek nowego kwartału

To już szósty miesiąc z rzędu, w którym roczna dynamika produkcji przemysłowej notuje ujemny wynik i w dodatku przyspiesza. Według danych GUS w lipcu polski przemysł powrócił też do spadków w ujęciu miesiąc do miesiąca po zaledwie dwóch okresach przerwy z czerwca i maja.

fot. Darley Shen / / FORUM

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu była w lipcu o 2,7% niższa niż rok wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny. Rynkowy konsensus na lipcowy odczyt zakładał spadek o 0,7% i wyraźnie nie doszacował skali marazmu, jaki trawi produkcję przemysłową.

Bankier.pl

To szósty z rzędu ujemny wynik po tym, jak w czerwcu polski przemysł zanotował spadek o 1,1% (rewizja z 1,4%), w maju odczyt był niższy o 2,8% (rewizja z -3,2%), w kwietniu odnotowano spadek o 6 proc. (rewizja z -6,4%), w marcu roczna dynamika zniżki wyniosła ostatecznie 3% (po rewizji z -2,9%), a w lutym o 1%. Jeszcze w styczniu polski przemysł notował wzrost o 1,8 proc. rdr.

Dane GUS

Trzeba także odnotować, że lipiec był w polskim przemyśle znacznie gorszy od czerwca i tym samym powrócił do spadków miesięcznej dynamiki. Spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca wyniósł aż 8,5%. W czerwcu i maju, w tym ujęciu udawało się notować wzrosty, odpowiednio o 1,5% (po rewizji z 1,2%) i 4,8 % (po rewizji z 4,4%).

W okresie styczeń – lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 12,9%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,0% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0% niższym w porównaniu z czerwcem br. – podał GUS.

Według wstępnych danych w lipcu br., w stosunku do lipca ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (-27,7%), w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (-19,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (-15,5%), papieru i wyrobów z papieru (-11,5%), mebli (-11,1%), metali (-10,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (-8,8%) - informuje komunikat.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 20,7%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 15,0%, pozostałego sprzętu trans-portowego – o 8,1%, maszyn i urządzeń – o 4,9%.

W porównaniu z czerwcem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w lipcu br. odnotowano w 29 działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (-20,5%), w produkcji urządzeń elektrycznych (-17,5%), maszyn i urządzeń (-17,1%), czy mebli (-15,0%). Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem br., wystąpił w 5 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (8,3%).

Komentarze analityków

„Słabe krajowe dane. I to spójnie słabe. Produkcja przemysłowa -2,6% r/r (niżej niż zakładaliśmy, niż wynosił konsensus). Nie ma co szukać powodów słabszego odczytu w produkcji energii czy górnictwie. Indeks przetwórstwa przemysłowego zachowuje się analogicznie jak całej produkcji” to pierwszy komentarz na platformie X od analityków z mBanku.

🇵🇱 Słabe krajowe dane. I to spójnie słabe. Produkcja przemysłowa -2,6% r/r (niżej niż zakładaliśmy, niż niż wynosił konsensus). Nie ma co szukać powodów słabszego odczytu w produkcji energii czy górnictwie. Indeks przetwórstwa przemysłowego zachowuje się analogicznie jak całej… pic.twitter.com/BjQ8HtWwuD — mBank Research (@mbank_research) August 21, 2023

„Trzeci kwartał zaczyna się w polskim przemyśle źle. Produkcja przemysłowa spadła o 2,7% r/r (nieodsez.) i 1% m/m (odsez.). Co z tym wyczekiwanym odbiciem w II połowie? Będzie, ale powolne (popyt wewnętrzny🔼, popyt zagraniczny🔽). Naszym zdaniem PKB urośnie w tym roku o 0,4%.” – skomentowali tamże eksperci z Pekao.

🇵🇱 Trzeci kwartał zaczyna się w polskim przemyśle źle. Produkcja przemysłowa spadła o 2,7% r/r (nieodsez.) i 1% m/m (odsez.). Co z tym wyczekiwanym odbiciem w II połowie? Będzie, ale powolne (popyt wewnętrzny🔼, popyt zagraniczny🔽). Naszym zdaniem PKB urośnie w tym roku o 0,4%. pic.twitter.com/3Itc2qDOXg — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) August 21, 2023

„Lipcowa produkcja przemysłowa spadła o 2,7% r/r, wyraźnie poniżej konsensusu -0,6%. Spadki r/r we wszystkich 4 głównych grupach towarów, dwucyfrowy w górnictwie. Deflacja cen producenta (-1,7% r/r) głębsza od oczekiwań -1,2%. Zaskakująco słaby początek 3kw23 w przemyśle” - to z kolei analitycy z ING.