Dane z budownictwa tym razem rozczarowały

Wrześniowe statystyki z budownictwa wyraźnie rozczarowały. Mimo rozpoczęcia nowego cyklu sprzedaż firm budowlanych odnotowała tylko delikatny wzrost względem słabego lata 2020.

- Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób we wrześniu 2021 roku była wyższa o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku – obwieścił Główny Urząd Statystyczny. Względem poprzedniego miesiąca odnotowano wzrost o 9,3%.

Warto jednak pamiętać, że odwołujemy się do niskiej bazy z lata 2020 roku, kiedy to w sierpniu wartość wykonanych robót budowlanych spadła o 12% rdr, a we wrześniu o blisko 10%. Tegoroczne wrześniowe statystyki z budownictwa okazały się wyraźnie niższe od oczekiwań większości ekonomistów. Rynkowy konsensus zakładał wzrost produkcji budowlano-montażowej o 8,3% rdr.

W przypadku budownictwa nie możemy ostatnio się wstrzelić - hamowanie po dobrym sierpniu było większe od prognoz i produkcja tego sektora spadła o 2% m/m (ujęcie odsezonowane). Dziura w inwestycjach publicznych dalej ciąży wynikom sektora (-9% od maksimum produkcji). pic.twitter.com/nbQ2JQDUOo — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) October 21, 2021

Po wyeliminowaniu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa była o 2,0% niższa niż miesiąc wcześniej oraz o 4,2% wyższa niż we wrześniu 2020 roku. Natomiast w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku wartość robót budowlano-montażowych była tylko o 1,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Głównym źródłem wrześniowej słabości statystyk były firmy zajmujące się wznoszeniem budynków, których przychody były o 3,6% niższe niż przed rokiem. Ale sytuacji nie ratowały wyniki przedsiębiorstw zajmujących się budownictwem infrastrukturalnym, gdzie sprzedaż wzrosła ledwie o 1,2% rdr. Na tym tle wyróżniły się firmy wykonujące roboty specjalistyczne, gdzie wartość produkcji sprzedanej była aż o 21,7% wyższa niż we wrześniu 2020 roku.

Początek nowego cyklu

Pomiędzy październikiem 2019 a kwietniem 2021 roczna dynamika produkcji budowlano-montażowej przez większość czasu przybierała wartości ujemne. Najgłębszy jej spadek (o 16,9% rdr) odnotowano w lutym. Ale już kwietniowy rezultat był wyraźnie lepszy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się spadku produkcji aż o 8%. W maju polskie budownictwo wreszcie wyszło nad kreskę, raportując wzrost w ujęciu rocznym. Podobnie było w czerwcu, choć jeszcze w lipcu statystyki produkcji budowlano-montażowej wyraźnie rozczarowały.

Sektor budowlany początkowo oparł się covidowej recesji, wiosną 2020 roku notując wzrosty, podczas gdy cała gospodarka mocno się skurczyła. Później jednak cykliczne wyhamowanie inwestycji infrastrukturalnych doprowadziło do silnej recesji w polskiej budowlance. Najprawdopodobniej cykliczny dołek koniunktury został osiągnięty w lutym i od tego czasu trwa nowa faza ekspansji w polskim sektorze budowlanym.

