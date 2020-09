Producent motocykli Harley Davidson wycofuje się z Indii

MAN chce zlikwidować do 9,5 tys. miejsc pracy

Należący do koncernu Volkswagen niemiecki producent samochodów ciężarowych MAN poinformował w piątek o zamiarze zlikwidowania do 9,5 tys. miejsc pracy, co ma pozwolić na zaoszczędzenie do 2023 roku 1,8 mld euro.