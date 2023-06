Producent iPhone'ów ewakuuje się z Chin. Winne napięte relacje między USA a ChRL

Indie prężą muskuły przed Chinami. Przeprowadziły manewry z lotniskowcami Indie przeprowadziły ćwiczenia morskie z dwoma lotniskowcami, co dowodzi ich "potężnych możliwości", a czego do tej pory nie były w stanie zrealizować Chiny - poinformowała w czwartek CNN. Analitycy wojskowi twierdzą, że jest to duże osiągnięcie, na które dotąd stać było tylko marynarkę Stanów Zjednoczonych.