Producent gier Weird Fish chce wejść na NewConnect

Weird Fish, producent gier wideo, złożył do GPW dokument informacyjny w związku z planowanym wejściem na rynek NewConnect - podała spółka w komunikacie prasowym. Spółka liczy na debiut w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Zespół Weird Fish pracuje obecnie nad autorską grą typu sandbox – Oddyssey: Your Space, Your Way, której premiera w wersji Early Access planowana jest jeszcze w tym roku.

Weird Fish to działający w branży gier wideo niezależny producent gier na komputery osobiste i konsole. Spółka specjalizuje się w tworzeniu projektów typu Sandbox. Firma powstała w 2019 roku w Warszawie. (PAP Biznes)

