Producent gier Kool2Play planuje debiut na NewConnect w III kw. 2020 roku

Producent gier Kool2Play planuje debiut na rynku NewConnect w trzecim kwartale 2020 roku - podała spółka w komunikacie prasowym. W czwartek Kool2Play opublikował dokument informacyjny w związku emisją do 180 tys. nowych akcji serii D oferowanych po 14 zł za sztukę.

Zapisy na akcje zostaną przeprowadzone w dniach 25 czerwca - 17 lipca.

"Emisję przeprowadzamy nie tylko w celu zdobycia funduszy na produkcję i promocję naszych tytułów. Chcemy przede wszystkim zwiększyć wiarygodność spółki w oczach kontrahentów i potencjalnych partnerów biznesowych. Uważam, że jesteśmy w idealnym momencie, aby dołączyć do grona spółek notowanych na rynku NewConnect" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Kool2Play Marcin Marzęcki.

Prezes podczas czwartkowej wideokonferencji powiedział, że debiut planowany jest na okres powakacyjny, a po sprzedaży całej serii D kapitalizacja spółki wyniesie ok. 20 mln zł.

Środki z emisji nowych akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na finalizację prac oraz promocję gry "Uragun", produkcję oraz promocję "City of Minds" i projektu o kodowej nazwie "Odrodzenie". Ponadto spółka chce przeznaczyć pozyskane pieniądze na rozwój swojej bieżącej działalności operacyjnej oraz podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej – agencje marketingową Kool Things.

"Spółka planuje przeznaczyć środki z emisji przede wszystkim na zakończenie developmentu gry +Uragun+, która jest teraz priorytetem, następnie prowadzenie równolegle prac nad +City of Minds+ i +Odbudową+. Najpierw musimy zakończyć +Uraguna+ i musi to być gra świetnej jakości. Na poziomie early access to nie będzie demo, ale kawałek finalnej wersji gry – a to wymaga czasu" - dodał prezes.

Marzęcki powiedział, że spółka planuje premierę early access gry "Uragun" na trzeci kwartał tego roku, a premierę pełnej wersji gry na pierwszy kwartał 2021 r. Celem jest osiągnięcie 100 tys. zapisów na wishliście Steam do premiery.

"Cel, który uważamy za bardzo realistyczny to sprzedanie w ciągu dwunastu miesięcy 100 tys. egzemplarzy (gry "Uragun" - PAP), a oceniamy potencjał na PC na ok. 300-400 tys. egzemplarzy. Bardzo istotne jest to, że jest to gra konsolowa (...). Nie estymujemy cyfr, ale konsole na pewno osiągną wyraźny udział w sprzedaży całościowej" - powiedział prezes.

Szczegóły dotyczące gry "City of Minds" Kool2Play zamierza podać w 2022 r.

Prezes ocenił, że w perspektywie dłuższej niż 3-4 lata Kool2Play może zwiększyć zatrudnienie i zajmować się większymi produkcjami.

"Naszą ambicją jest tworzenie gier znacznie większych niż te, o których opowiadałem. Debiut na NewConnect jest przystankiem, bo celem naszego funkcjonowania jest tworzenie możliwie dużych produkcji i trafienie na GPW. W dalszej przyszłości chcemy tworzyć większe produkcje i zwiększyć zespół, ale na to musi przyjść czas. Jesteśmy zwolennikami organicznego rozwoju. (...)

Trzeba zacząć od mniejszych produkcji i nabywając doświadczenie przechodzić do większych" - powiedział Marzęcki.

W 2019 r. Kool2Play miał wyniki skonsolidowane na poziomie: przychód ok. 3,5 mln zł oraz zysk 277 tys. zł.

