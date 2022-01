Hydra Games zadebiutuje na NewConnect. To już drugie podejście

/ hydragames.pl

GPW wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Hydra Games na alternatywnym rynku obrotu. To już kolejne podejście spółki z grupy RTLY do debiutu.

Według komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych, w piątek 21 stycznia, producent gry "Don't Be Afraid" zadebiutuje jako 59. spółka z sektora gier na NewConnect, tym samym powiększając listę wszystkich notowanych podmiotów do 383.

Deweloper będzie notowany pod nazwą skróconą „HYDRA” oraz będzie oznaczony tickerem „HYD”.

Do obrotu trafią wszystkie wyemitowane akcje serii A, B, C i D w łącznej liczbie 120 944 szt.

Hydra Games działa na rynku gier od 2019 r. Należy do portfela Grupy RLTY Investments, w której funkcjonują także notowany już Drago Entertainment oraz producent gier planszowych Bored Games.

Spółka już podchodziła do debiutu na rynku w 2020 r., ale z uwagi na złą sytuację finansową i konieczność przeprowadzenia emisji akcji serii D cofnęła wniosek o wprowadzenie do obrotu akcji z poprzednich emisji. Wtedy Hydra Games oświadczyła, że nie posiada odpowiednich aktywów obrotowych na pokrycie bieżących potrzeb. Dlatego zdecydowała się na emisję akcji serii D.

Wspominana gra o tytule Don't Be Afraid to przygodówka z elementami horroru. Jej wydanie w 2020 r. i sprzedaż na poziomie 190 tys. z prologiem oraz przeprowadzona emisja podreperowały finanse dewelopera. Gra po wydaniu zwróciła koszty produkcji w 5 dni.

"Don't Be Afraid" pojawi się także na konsole na przełomie stycznia i lutego 2022 roku. Będzie to pierwsza premiera warszawskiej spółki po debiucie. Wydanie kolejnych tytułów takich jak „The Last Breath” i „A.I.D. Artificial Intelligence Defence” powinno nastąpić w trzecim kwartale 2022 – podaje spółka.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji giełdy o wprowadzeniu wszystkich akcji naszej spółki do obrotu na NewConnect. Debiut na małej giełdzie to ogromny sukces, który rozpoczyna naszą przygodę z rynkiem kapitałowym. Pozwoli to na szybszy rozwój i realizację założeń. Celem strategicznym spółki jest zrównoważony i zdywersyfikowany rozwój gier w segmencie indie. - mówił Kamil Kurkowski, prezes Hydra Games w komunikacie spółki.

Spółka ostatnią emisję (D) przeprowadziła na platformie CrowdConnect. Emisja serii D została wyceniona po 150 zł, co dało kapiatalizację na poziomie ok. 18 mln zł.

