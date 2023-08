18 tys. zł za grę w karty. Tyle płaci producent "Barbie"

Producent Barbie poszukuje pracownika do zadań specjalnych. Za godzinę gry w karciankę Uno Quatro płaci 277 dolarów, czyli ok. 1120 zł. Tym samym tygodniówka pracy w firma Mattel na stanowisku Chief Uno player to blisko 18 tys. zł.

Pierwsze skojarzenie z firmą Mattel to oczywiście lalki Barbie. Amerykańskie przedsiębiorstwo w swoim portfolio ma również gry planszowe, a wśród nich karciankę Uno. Obecnie gra nie cieczy się dużą popularnością. Jednak Mattel planuje nietypową promocję gry Uno Quatro.

W tym celu amerykański koncern poszukuje pracownika (Chief Uno player), który będzie grał z nieznajomymi w Uno Quatro w Nowym Jorku cztery godziny dziennie w ciągu czterech dni przez cztery tygodnie. Na podstawie rozrywek osoba zatrudniona ma tworzyć relację na TikToka. Mattel płaci 277 dolarów za godzinę, czyli ok. 1120 zł. Dniówka wynosi 4480 zł, a przemożona przez cztery dni w tygodniu i przez cztery tygodnie (liczba "4" nawiązuje do zasad gry Uno Quatro) daje kwotę 17 728 dolarów, ok. 71,6 tys. zł za miesiąc pracy (w przeliczeniu po kursie obowiązującym na dzień 8 sierpnia).

Uno to gra rodzinna, której celem jest jak najszybsze pozbycie się wszystkich kart poprzez układanie ich w odpowiednich czterokartowych konfiguracjach (uwzględniając odpowiednie kolory lub symbole).

O pracę na stanowisku Chief Uno player może ubiegać się każdy obywatel USA w wieku powyżej 18 lat. Jednym z wymagań wymienionych w ofercie jest zdolności siedzenia przez długi czas oraz możliwość uniesienia 50 funtów (ok. 23 kg) lub więcej, aby przenieść namioty do ustawienia gry.

