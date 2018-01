Producenci z USA zatrzymają wzrost cen ropy

Prognozy mówiące o wzroście produkcji ropy poza kartelem OPEC napędzają korektę w notowaniach surowca.

W piątkowym handlu na giełdzie Intercontinental Exchange ceny ropy brent zniżkują o 1 proc., sięgając 68,42 USD za baryłkę, i są na najlepszej drodze do przerwania serii czterech wzrostowych tygodni z rzędu. Gwałtowny wzrost produkcji amerykańskiej zapowiedziała mająca siedzibę w Paryżu Międzynarodowa Agencja Energii (IEA), po tym jak prognozy dla wydobycia w USA podniosły zarówno OPEC, jak i administracja w Waszyngtonie. Po tym jak od czerwcowego dołka ceny ropy brent wzrosły o ponad połowę, amerykańscy producenci zwiększą zarówno wydobycie, jak i inwestycje w nowe moce, zapowiada tymczasem w rozmowie z Bloombergiem Ryan Lance, prezes Conoco Phillips.



- IEA to kolejna instytucja, która zwraca uwagę na temat wzrostu produkcji po dotychczasowych zwyżkach cen ropy. Są powody, by ostrożnie podchodzić do perspektyw tego surowca – komentuje Ole Hansen, szef strategii rynków surowcowych w Saxo Banku.





IEA podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu amerykańskiej produkcji o ponad jedną piątą, do 1,35 mln baryłek dziennie, co będzie oznaczać, że USA wydobędą więcej ropy niż Rosja i Arabia Saudyjska. Wydobycie przez wszystkich producentów spoza OPEC zwiększy się o 1,7 mln baryłek dziennie, najwięcej od czasów boomu łupkowego (dla porównania w ubiegłym roku, przy średniej cenie ropy nieco poniżej 55 USD, wzrosło o 700 tys. baryłek).To zła wiadomość dla ograniczających wydobycie producentów skupionych wokół OPEC. Kraje spoza kartelu przejmą całość tegorocznego wzrostu rynku, a mimo polityki cięć zapasy przekraczają wyznaczony przez kartel cel o 90 mln baryłek. W rezultacie w połowie roku kraje skupione wokół OPEC mogą zacząć odchodzić od porozumienia w sprawie ograniczenia produkcji, oceniają niektóre instytucje finansowe, w tym Citigroup.„Nie ma jeszcze jasnych sygnałów, by OPEC miał otworzyć mocniej kurki” – uważa jednak IEA.MWIE, Bloomberg