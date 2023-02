Producenci napojów zagrożeni wysokimi karami. Winny prawny bałagan

Producenci napojów już wkrótce mogą być karani za brak zbierania wyprodukowanych i sprzedanych butelek, choć wciąż nie powstał system kaucyjny – informuje „Rzeczpospolita”. Wszystko to przez prawny bałagan.

/ Shutterstock

Bałagan w przepisach może skutkować wprowadzeniem do polskiego prawa unijnej dyrektywy o jednorazowym plastiku, zgodnie z którą producenci napojów będą musieli zbierać określony dyrektywą odsetek wyprodukowanych przez siebie butelek. W 2025 r. będzie to 77 proc., z kolei cztery lata później – w 2029 r. – 90 proc.

Kary liczone w setkach tysięcy złotych

Problem polega na tym, że wcześniej lub w podobnym terminie powinien zostać wprowadzony system kaucyjny, który umożliwi producentom zbieranie butelek od klientów. Tymczasem bliżej wejścia w życie jest dyrektywa unijna, a nie prawo ustanawiające system kaucyjny.

Unijna dyrektywa wprowadza konkretne wymiary kar. Jak podaje „Rzeczpospolita”, jeśli producent wprowadzi na rynek 1 tys. ton opakowań i nie zbierze ani jednej butelki, zapłaci 770 tys. zł.

Unijna dyrektywa, gdy zostanie wprowadzona do polskiego prawa, nałoży na przedsiębiorców dodatkowy obowiązek wykorzystywania materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji butelek. I tak w 2025 r. plastikowa butelka wprowadzona do obrotu będzie musiała składać się co najmniej w 25 proc. z odzyskanego wcześniej plastiku. W 2030 r. próg ten zostanie podniesiony do 30 proc.

Coraz droższe butelki

Same butelki, zwłaszcza szklane, są obecnie w cenie, o czym świadczyć mogą podnoszone kaucje. Grupa Żywiec od lutego za butelkę zwrotną płaci 1 zł zamiast dotychczasowych 50 gr, z kolei Kompania Piwowarska swoje butelki wycenia obecnie na 81 gr, podczas gdy wcześniej klienci mogli liczyć na zwrot 41 gr.

Działanie to nie ma jednak nic wspólnego z projektowanym systemem kaucyjnym. Obecnie na zwrot kaucji mogą liczyć bowiem wyłącznie ci klienci, którzy udowodnią wcześniejszy zakup paragonem. Ogólnopolski system kaucyjny ma z kolei umożliwić oddawanie zarówno butelek szklanych, jak i plastikowych oraz puszek po napojach bez konieczności przedstawiania dokumentu wcześniejszego ich zakupu.