Producenci gier ciążą GPW. CD Projekt i Allegro skupiły uwagę inwestorów

Inwestorzy byli zainteresowani handlem przede wszystkim akcjami Allegro i CD Projektu. Kurs tego ostatniego wyznaczył nowe minima. Na GPW dalsze spadki, mimo lepszego sentymentu na rynkach bazowych.

Z nadzieją na wzrosty inwestorzy patrzyli na środowe otwarcie sesji na GPW, po tym jak dzień wcześniej handel na Wall Street zakończył się solidnymi wzrostami. Początek był po myśli giełdowych byków, a indeks największych spółek zbliżył się do poziomu 2 100 pkt., wokół którego od kilku tygodni równoważyły się siły popytu i podaży. Niestety, mocny odwrót z tego poziomu zaprowadził WIG20 poniżej wtorkowego zamknięcia, przez co bliżej jest teraz do 2000 pkt.

Taki obraz sesji był na innych kluczowych indeksach warszawskiego parkietu, czym in minus wyróżniła się GPW w porównaniu do rynków bazowych. Tam na większości benchmarków notowania były na plusie. WIG20 i WIG były po indeksie giełdy w Rydze, najgorszymi indeksami w Europie.

Na koniec dnia WIG20 stracił 1 proc., WIG był niżej o 0,67 proc. mWIG40 zniżkował o 0,47 proc., a nieco lepiej zachował się sWIG80 z niewielkim wzrostem o 0,34 proc. Obroty wyniosły 1,15 mld zł, z czego 980 mln dotyczyło dużych spółek.

Na 14. indeksów sektorowych, 6. zaliczyło wzrosty z nieruchomościami (2,22 proc.) i odzieżą (0,75 proc.) na czele. Najsłabszy był WIG-Gry (-6,19 proc.) oraz górnictwo (-2,76 proc.). Branża producentów gier, obok banków (218 mln zł), miała też w środę największy udział w obrocie spośród wszystkich indeksów sektorowych - 192 mln zł.

Bez wątpienia uwaga inwestorów skupiona była na dwóch spółkach, które w sumie odpowiadały za 32 proc. obrotu w WIG20 oraz ponad 27 proc. na szerokim rynku. Najwięcej wykręcono na akcjach CD Projektu (-8,31 proc. przy 176 mln zł), gdzie trwa przecena od wtorku, po tym jak spółka opublikowała wyniki roczne, a na rynku zaraz po nich pojawiła się rekomendacja Credit Suisse z cena docelowa – 100 zł. W rejestrze krótkiej sprzedaży KNF ponownie ponad progiem 0,5 proc. akcji netto ujawnił się fundusz Point72 Asset Management. W sumie ujawnione pozycje krótkiej sprzedaży wynoszą 2,38 proc. netto. Kurs jest najniżej od grudnia 2018 r.

Z kolei Allegro wzrosło o 3,28 proc. i oddaliło się od historycznych minimów ustanowionych na początku marca. Spółka była liderem wśród 7. rosnących blue chipów podczas środowej sesji. Ponad 1 proc. wrosły jeszcze akcje Dino, Pekao i LPP, które podało, że zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch równych transzach, łącznie w wysokości 350 zł na akcję.

Minimalnie nad kreską były kursy Cyfrowego Polsatu, PGE oraz Santandera.

Stronę podażową, oprócz CD Projektu, wypełniły korekta Lotosu (-5,29 proc.), spadki górniczych JSW (-3,26 proc.) i KGHM-u (-2,75 proc.). Słabo zachowały się pozostałe spółki finansowe oraz paliowe. Przed końcem sesji JSW poinformowała o utworzeniu blisko 83 mln odpisu na aktywach. W kopalni spółki doszło do wybuchu metanu i śmierci członków załogi górniczej.

Spośród spółek z mWIG40, najmocniej wzrósł kurs Develii (7,35 proc.), która poinformowała, że jej zarząd rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 201,4 mln zł, czyli 0,45 zł na akcję.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku były również akcje Datawalk (5,26 proc.) i Huuuge (3,65 proc.), które oddaliły się od ostatnich minimów znajdujących się w okolicach 17 zł za akcję.

Po przeciwnej stronie były mocne spadki Ten Square Games (-7,11 proc.) oraz Mercatora (-6,20 proc.). Ten pierwszy, podobnie jak CD Projekt w WIG20, przewodził największym spadkom w segmencie średnich spółek.

Na szerokim rynku warto odnotować wzrosty akcji Trakcji (4,32 proc.) oraz Torpolu (3,84 proc.), których przyczyna leży w komunikacie premiera Morawieckiego i wicepremiera Sasina o tym, że nakłady inwestycyjne programu Kolej Plus wzrosną do ponad 11 mld zł.

