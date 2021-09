Prochem zawarł z Orlenem umowy związane z budową hubu wodorowego we Włocławku

fot. Karolis Kavolelis / / Shutterstock

Prochem zawarł z Grupą Orlen dwie umowy związane z projektem zabudowy hubu wodorowego w Anwilu Włocławek. Łączne wynagrodzenie z obu umów to ok. 82,8 mln zł netto - podał Prochem w komunikacie.

Umowy, zawarte w formule EPC, obejmują: budowę centrum dystrybucji wodoru we Włocławku - część OSBL z wynagrodzeniem w wysokości ok. 33,3 mln zł netto oraz zabudowę hubu wodorowego - cześć ISBL z wynagrodzeniem ok. 49,5 mln zł netto.

Termin wykonania obu umów określono na maj 2023 roku. (PAP Biznes)

