Proces zielarza Jerzego Z. odroczony. Obrońcy chcą umorzenia postępowania

W czwartek w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie miał ruszyć proces zielarza Jerzego Zięby. Z uwagi na wpłynięcie odpowiedzi obrońcy na akt oskarżenia, która zawiera m.in. wniosek o umorzenie postępowania, sąd zdecydował o odroczeniu rozprawy do 1 czerwca.

fot. Zolnierek / / Shutterstock

Prokuratura oskarżyła Jerzego Ziębę (zgadza się na opublikowanie wizerunku i danych) o to, że od 4 września 2015 do 21 listopada 2017 roku działając wspólnie i w porozumieniu z dwójką innych osób, jako prezes zarządu spółki zarządzającej inną spółką wykonywał bez wymaganego zezwolenia działalność gospodarczą za pośrednictwem stron internetowych w Warszawie w zakresie obrotu produktami leczniczymi.

"Na stronach wystawił ogłoszenie o sprzedaży produktów leczniczych, które spełniały kryteria przyjęte w definicji produktu leczniczego określone w ustawie, na skutek przypisania im w ulotkach informacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia" - informowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Miał sprzedawać środki szkodliwe dla zdrowia lub życia człowieka

Przedsiębiorca został również oskarżony o to, że od 4 września 2015 do 30 kwietnia 2019 roku działając wspólnie i w porozumieniu z dwójką innych osób jako prezes zarządu spółki zarządzającej inną spółką wprowadzał środki spożywcze powszechnie spożywane szkodliwe dla zdrowia lub życia człowieka.

"Spożycie wyżej wymienionych produktów w warunkach normalnych i zgodnie z przeznaczeniem może spowodować negatywne skutki dla zdrowia lub życia człowieka, z uwagi na przekroczenie bezpiecznego dziennego limitu spożycia, jak również zawartość substancji zanieczyszczających lub zanieczyszczeń mikrobiologicznych w ilościach przekraczających dopuszczalne poziomy określone w rozporządzeniach" - podawała prokuratura.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie we wrześniu 2020 roku, a proces miał ruszyć w czwartek. Do akt sprawy wpłynęła jednak w środę odpowiedź na akt oskarżenia obrońcy oskarżonych wraz z wnioskami o umorzenie postępowania oraz ewentualne przekazanie sprawy prokuratorowi.

Adwokat Krzysztof Ways, obrońca oskarżonych, twierdzi, że "prokurator o co innego oskarżył, a co innego jest w akcie oskarżenia przed sądem".

Prokurator oznajmił, że wnosi o wyznaczenie terminu 7 dni na ustosunkowanie się do wniosku obrońcy.

Z uwagi na konieczność należytego rozpoznania tego wniosku sąd postanowił odroczyć rozprawę do 1 czerwca. (PAP)

Autor: Aleksandra Kuźniar

akuz/ jann/