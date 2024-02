Proces Jerzego Zięby. Propagator pseudomedycyny stanął przed sądem

Zapaść systemu grantowego. 90 proc. projektów nie ma szans na dofinansowanie Tylko co 10. projekt składany do Narodowego Centrum Nauki uzyskuje obecnie dofinansowanie, co oznacza stratę ogromnego potencjału badawczego. Środowisko naukowe zaapelowało do rządu o zwiększenie budżetu do poziomu umożliwiającego finansowanie co najmniej 25 proc. rozpatrywanych projektów. - To jest pewien próg, dzięki któremu dobre projekty nie będą odrzucane tylko dlatego, że brakuje na nie pieniędzy - mówi prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk.