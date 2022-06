Problemy z lokatą BOŚ na 7 proc. Bank odrzuca wnioski

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Kilka dni temu Bank Ochrony Środowiska wprowadził do oferty lokatę na 7 proc. Depozyt był proponowany dotychczasowym klientom, jak i tym, który nie mają relacji z bankiem. Jak się jednak okazuje, nasi czytelnicy mieli problem z założeniem depozytu – bank odrzucał ich wnioski.

Lokata na 7 proc. to obecnie nie lada gratka dla zwolenników lokowania pieniędzy w bezpiecznych produktach oszczędnościowych. Z ofertą wyszedł kilka dni temu BOŚ Bank, który wprowadził do oferty lokatę kwartalną z taką właśnie stawką. Lokata była dostępna dla klientów banku posiadających konto, oraz tych, którzy nie mają relacji z bankiem. Ta druga grupa osób mogła otworzyć lokatę za pomocą internetowego wniosku.

Przeczytaj także Rząd dodrukował obligacji Morawieckiego

Przynajmniej tak było w teorii, bo jak donoszą nam czytelnicy – część rzekomo prawidłowych wniosków bank odrzucił. Ostatecznie wycofał się z możliwości zakładania lokat online dla „klientów z ulicy”. Obecnie z oferty można skorzystać, jeśli posiada się konto w BOŚ.

- Złożyłem wniosek bardzo starannie i błędów nie było. Co więcej, szczególnie uderzające jest to, że w celu poprawnego złożenia wniosku, system przyjmowania wniosków banku wymuszał wyrażenie zgód marketingowych. Jeśli wnioskodawca świadomie nie wyrażał zgody marketingowej, system nie pozwalał na złożenie wniosku. W tej sytuacji uważam, że pod pozorem możliwości założenia lokaty na 7 proc. bank wyłudzał od osób zainteresowanych ich dane osobowe i zgody marketingowe – napisał jeden z czytelników na adres [email protected].

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Jak się okazuje, nie był od odosobnionym przypadkiem – podobny problem zgłaszają inni potencjalni klienci BOŚ. - Wygląda na to, że BOŚ odrzuca bez powodu prawidłowo co do każdego szczegółu złożone wnioski internetowe o założenie lokat - czy ta akcja to tylko gra pozorów? Pozyskują od wielu ludzi sporo danych i powstają uzasadnione obawy, czy te dane w przyszłości będą wykorzystane i do jakich celów! – zastanawia się inny. Forum Bankier.pl pełne jest tego typu wpisów.

Tymczasem bank zdecydował się wycofać z możliwości założenia lokaty online dla nie-klientów. Zapewnia jednak, że nie ma to wpływu na już złożone wnioski – będą rozpatrywane do 5 dni roboczych. Wyraża też zadowolenie, że lokata cieszyła się tak dużą popularnością i nie wyklucza wprowadzenia podobnej oferty w przyszłości.

Wysłaliśmy do banku pytania dotyczące tego, dlaczego odrzucał część wniosków, jaka była skala tego problemu i co zamierza zrobić z pozyskanymi danymi osobowymi klientów. Kiedy otrzymamy odpowiedzi, uzupełnimy ten tekst.