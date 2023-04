Problemy z dostępem do serwisów GPW. Co z handlem na giełdzie?

Od rana występują problemy z dostępem do strony głównej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jej pozostałych serwisów informacyjnych. Do cyberataku przyznała się grupa hakerska NoName. GPW wydała w tej sprawie komunikat, informując jednocześnie o braku wpływu tych problemów na funkcjonowanie systemu transakcyjnego.

"W związku z problemami technicznymi informujemy, że mogą występować czasowe zakłócenia w dostępie do serwisów informacyjnych" - czytamy w komunikacie GPW. Zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania serwisów informacyjnych GK GPW:

Ponadto GPW za pomocą swojego konta na Twitterze informuje, że "zaistniała sytuacja pozostaje bez wpływu na prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemu transakcyjnego giełdy".

"Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane tą sytuacją" - przekazuje wpis.

Za problemami ma stać grupa hakerska NoName, która na Twittrze zamieściła wpis, w którym sugeruje, że to ona atakuje infrastruktury sieciowe w Polsce, koncentrując się w czwartek właśnie na GPW.

NoName hackers group continues to target infrastructures in #poland. The group has now targeted the polish stock exchange.



site is down at the moment#Poland#NoName #DDoS pic.twitter.com/3OobDHlFDj