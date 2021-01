Problemy techniczne w Idea Banku po przejęciu przez Pekao

Bankier.pl

Problemy z logowaniem, spowolnione działanie systemu, a nawet niesłusznie ścięte oprocentowanie lokaty - między innymi takie problemy zgłaszają redakcji Bankier.pl klienci Idea Banku po przejęciu przez Bank Pekao.

Przypomnijmy: z dniem 3 stycznia 2021 r. Idea Bank został przejęty przez Bank Pekao. Decyzję ogłoszono 31 grudnia, zaledwie na kilka dni wcześniej, co kazało spodziewać się problemów technicznych w pierwszych dniach nowej rzeczywistości. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia, że dla klientów Idea Banku niewiele się zmienia. Co dokładnie powinni wiedzieć klienci Idea Banku - wyjaśnia Wojciech Boczoń.

Problemy z logowaniem do Idea Banku

Do redakcji Bankier.pl w poniedziałek od rana spływają zgłoszenia od klientów Idea Banku skarżących się na utrudnienia w dostępie do systemu bankowości internetowej. "Od około trzech godzin próbuję się bezskutecznie zalogować na swoim koncie. Wcześniej udało mi się dokonać tego raz (chciałam zerwać posiadane w Idea Banku lokaty), ale po kliknięciu na szczegóły depozytu (znajduje się tam m. in. opcja zerwania lokaty) system automatycznie wylogowywuje nas z bankowości internetowej" – pisze jedna z naszych czytelniczek na alert@bankier.pl. "Czym są podyktowane problemy z zalogowaniem się na swoje konto w Idea Banku" – pyta.

Istotnie - próby skorzystania z systemu bankowości elektronicznej Idea Banku mogą dziś przebiegać z utrudnieniami. Czas logowania do systemu jest wydłużony, podczas poruszania się po nim pojawiają się błędy. Występowanie problemów technicznych potwierdzają też pracownicy infolinii - czas oczekiwania na połączenie jest dziś zresztą wydłużony.

Redakcja otrzymała też informacje o jeszcze bardziej zaskakujących przypadkach powitania klientów Idea Banku w Banku Pekao. Jedna z czytelniczek zgłasza, że mimo zapewnień o otrzymaniu warunków lokat posiadanych w przejętym banku, oprocentowanie na jej lokatach zostało automatycznie ścięte do 0,10 proc. Konsultant infolinii zalecił ponowne sprawdzenie rachunku w terminie późniejszym - z racji odnotowywanych problemów technicznych.

4 stycznia 2021 r. oddziały Idea Banku są otwarte od godziny 13:00.

