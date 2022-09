Problemy sportowych platform streamingowych. Część klientów zgłosiło zażalenie do UOKiK

fot. ViDI Studio / / Shutterstock

Hitowy mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a Barceloną widzowie zapamiętają głównie przez problemy w transmisji. Nie tylko Polsat mierzy się z krytyką za jakość swoich usług - ta dotyka również Canal+ oraz Viaplay. Niektórzy klienci szwedzkiej platformy zgłosili swoje uwagi do UOKiK.

We wtorkowy wieczór (13.09) odbyło się spotkanie pomiędzy Bayernem Monachium a Barceloną. Mecz w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów zyskał miano hitu jeszcze przed pierwszym sędziowskim gwizdkiem, ponieważ do stolicy Bawarii przyjechał Robert Lewandowski, który wcześniej grał w koszulce mistrza Niemiec przez osiem lat. Jednak największe emocje wzbudziła nie gra obu zespołów, a fakt, że klienci korzystający z usług Polsat Box nie mogli obejrzeć meczu w całości. W jego trakcie doszło bowiem do kilkuminutowej przerwy w transmisji.

Wraz z rozwojem platform streamingowych do ich usług poza serialami i filmami dołączył sport. Jak chwilowe trudności z np. buforowanie podczas oglądania filmu mogą nie wzbudzać zdenerwowania u widzów, tak w przypadku rozgrywek odbywających się na żywo niezadowolenie klientów wynikające z takich problemów jest znacznie większe. Poza Polsatem i jego ostatnimi przerwami w transmisji w gronie krytycznie ocenianych dostawców wymieniani są jeszcze Viaplay oraz Canal+.

⁦@Polsat_Box⁩ czemu sprzedajecie dostęp do meczu Bayern Barca, skoro nie możecie go zapewnić? pic.twitter.com/x4bY413yJr — pytek 💯🇵🇱 (@pytekniejadek) September 13, 2022

Przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznali w rozmowie z redakcją Bussines Insider, że trafiło do nich 40 zażaleń od klientów szwedzkiej platformy Viaplay. Dotyczyły one głównie niskiej jakości transmisji, przerw w dostępności usług i przycinania obrazu. Do tego dochodzą również problemy z dźwiękiem. Z tego powodu 3 września dostawca meczów ligi angielskiej musiał wyłączyć polski komentarz i zastąpić go angielskim.

Przepraszamy za problemy z oglądaniem niektórych dzisiejszych meczów. Żeby jak najszybciej przywrócić transmisję, przełączyliśmy część meczów Premier League na stream z angielskim komentarzem. — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) September 3, 2022

Viaplay weszło na polski rynek w ubiegłym roku. Rozpoczęło od transmitowania meczów Bundesligi, natomiast od obecnego sezonu pokazuje również zmagania angielskich klubów z Premier League. Te do tej pory, przez 25 lat prezentowała w Polsce stacja Canal+.

Na francuską telewizje satelitarną również spadła krytyka, za m.in. trudności w oglądaniu meczów Ligi Mistrzów w ubiegłym tygodniu (6 i 7 września). Podobnie jak w przypadku aplikacji stacji Polsat, klienci za pośrednictwem mediów społecznościowych narzekali na przerwy w transmisji czy nawet brak możliwości zalogowania się do aplikacji. Ten sam problem wymieniany jest również w komentarzach w sklepie Google Play pod aplikacją Canal+. Jej średnia ocena wynosi 3,6 (na 15.09.2022 r. – red.), a oceny 5 równoważone są ocenami 1 i opiniami o trudność w zalogowaniu się do aplikacji, czy nawet zarejestrowaniu.

Departament komunikacji UOKiK zachęca klientów do składania reklamacji do nadawców. Natomiast nadawcy wskazują, że każda taka reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie. Po ostatnich problemach Viaplay zdecydowało się na rekompensatę w postaci obniżki o 25 proc. miesięcznej opłaty za ich usługi, która wynosi 34 zł. Ceny za usługi Polsatu i Canal+ są wyższe, ponieważ wynoszą kolejno 40 zł i 64 zł.