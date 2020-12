Problemy po migracji klientów z T-Mobile Usługi Bankowe do Aliora

Bankier.pl

W miniony weekend Alior Bank przeprowadził operację migracji klientów T-Mobile Usługi Bankowe na własną platformę. Jak wynika ze zgłoszeń, które otrzymujemy na adres alert@bankier.pl, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Część klientów nie może się zalogować do banku i dodzwonić na infolinię.

Alior Bank i T-Mobile podjęły decyzję o likwidacji marki T-Mobile Usługi Bankowe. Klienci korzystający z usług telebanku zostali w miniony weekend przeniesieni na systemy bankowości internetowej i mobilnej Alior Banku. Jak się jednak okazuje, operacja nie przebiegła bezproblemowo.

- Z komentarzy na profilu FB wynika, że wielu użytkowników ma problem z zalogowaniem się do bankowości mobilnej/WWW, nie działają opcje odzyskiwania hasła/numeru Klienta. Na dodatek infolinia jest przeciążona. Integracja usług bankowych w ramach Alior zakończyła się niemal dobę temu, a mimo to występują duże trudności nie tyle, co z możliwością korzystania z usług - na dobrą sprawę można wypłacać środki z bankomatów czy płacić kartą, ale nie ma dostępu np. do przelewów czy innych operacji – wiele tego typu zgłoszeń dostaliśmy na skrzynkę alert@bankier.pl.

I rzeczywiście – pod postem o migracji na Facebooku pojawiło się już ponad tysiąc komentarzy. Część klientów zgłasza problemy z aktywacją usług w Aliorze. Klienci piszą, że nowy system nie przyjmuje numeru CIF, podczas aktywacji odrzucane jest nazwisko panieńskie matki, nie da się zalogować do bankowości internetowej i mobilnej, ani dodzwonić na infolinię. Osoby, które nie zdążyły się zalogować i przejść procesu aktywacji bankowości przed migracją zgłaszają, że mają utrudniony dostęp do systemu - wymagany numer CIF z umowy, albo kilkustopniowa weryfikacja.

- Żadne hasło nie działa do mojego CIFu, obrazek logowania jest błędny, brak możliwości zmiany hasła przez portal. Podaję CIF, który był podany przy instrukcji logowania – pisze jedna z klientek banku.

Poprosiliśmy bank o komentarz do tej sytuacji. Jak tylko go otrzymamy, zaktualizujemy tekst.