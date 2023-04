Problemy branży winiarsiej. Resort finansów pomoże firmom i planuje zmiany ws. akcyzy

Krok w tył. Szwedzki producent "Wyborowej" wycofuje się ze wznowienia eksportu do Rosji Należący do francuskiego koncernu Pernod Ricard producent szwedzkiej wódki Absolut poinformował we wtorek o wstrzymaniu eksportu do Rosji. Firma w ubiegłym tygodniu ogłosiła powrót na rynek rosyjski. W Szwecji decyzję skrytykowali politycy, a bojkot alkoholi tej marki rozpoczęli restauratorzy.