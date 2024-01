Problemy Grzegorza Brauna. Poseł ma usłyszeć siedem zarzutów

Poseł Konfederacji ma usłyszeć siedem zarzutów za czyny popełnione od 2022 r. - podała w środę "Rzeczpospolita".

fot. Sejm RP

"Rz" przypomniała, że w środę Sejm ma zająć się wnioskiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczącym wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Grzegorza Brauna.

Jak czytamy, "Rzeczpospolita" ustaliła, co jest we wniosku prokuratury, który otrzymał marszałek Sejmu. "Pierwsze dwa dotyczą naruszenia nietykalności b. ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz pomawiania go o podejmowanie pracy pod wpływem alkoholu. Kolejny dotyczy zniszczenia choinki w budynku krakowskiego sądu. Następny – zakłócania wykładu prof. Jana Grabowskiego na temat Holokaustu. I wreszcie dwa zarzuty za grudniowy incydent w Sejmie, gdy poseł gaśnicą zgasił świece chanukowe" - podała "Rz".(PAP)

