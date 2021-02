Problemowe kredyty walutowe. "Rząd polega na NBP i KNF"

Prezes NBP: Kredyty złotowe z zagranicznym oprocentowaniem to przypadek nieznany

W praktyce gospodarczej nieznane są przypadki, by do ustalania ceny pieniądza krajowego stosować stopy procentowe walut innego kraju - tak prezes NBP Adam Glapiński odniósł się do pomysłu, by do kredytów złotowych zastosować zagraniczne oprocentowanie.