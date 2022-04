Problem z rozliczeniem PIT-u? Konsultanci infolinii KIS pomogą także w sobotę

fot. fizkes / / Shutterstock

Podatnicy, którzy nie wiedzą, jak rozliczyć PIT za 2021 r., mają możliwość skorzystania z pomocy na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Będzie można ją uzyskać także w najbliższą sobotę.

Do 2 maja 2022 r. trzeba rozliczyć się z fiskusem. Podatnicy, którzy jeszcze nie wypełnili tego obowiązku i mają wątpliwości co do składanego zeznania, mogą skorzystać z pomocy pracowników Krajowej Informacji Skarbowej.

W sobotę 23 kwietnia br. będzie czynna infolinia Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie zeznań podatkowych osób fizycznych oraz usługi Twój e-PIT. Konsultanci KIS w godzinach od 8 do 13 będą odpowiadali pod numerami telefonów: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych) na pytania związane z rozliczeniem rocznym, w tym usługą Twój e-PIT.

Potrzebne informacje będzie można otrzymać za pomocą połączenia telefonicznego. Aby uzyskać wiadomości w zakresie:

zeznań podatkowych osób fizycznych - zostaniesz poproszony o wybranie na klawiaturze telefonu cyfry 0, a następnie 1,

usługi Twój e-PIT – cyfry 0, a następnie 2.

EC