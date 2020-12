Problem z przekazaniem 1 proc. podatku. Brakuje pieniędzy na kontach fundacji

fot. Natalia Lebedinskaia / Shutterstock

Problemy z przekazywaniem 1 proc. podatku i "tajemnicze" wpływy z Centrum Rozliczeń - fundacje księgują coroczne darowizny i donoszą, że kwoty są nawet o 80 proc. niższe niż ubiegłym roku.

Dramat rodziców dzieci z niepełnosprawnościami rozgrywa się na naszych oczach. Rządzący chcieli pomóc przedsiębiorcom, zapomnieli jednak o zapewnieniu możliwości przekazywania 1 proc. podatku wybranej przez podatnika instytucji pożytku publicznego. Przesunięcie ostatecznej daty na złożenie deklaracji podatkowej pozwoliło firmom na zachowanie płynności. Jednak nie wszystkie osoby, które zdecydowały się na późniejsze rozliczenie, mogły przekazać 1 proc. podatku - pieniądze z automatu wpływały do budżetu Skarbu Państwa.

1 proc. podatku do budżetu

Podatnicy mają prawo do przekazania 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 45c). Warunkiem jest zapłacenie podatku w terminie. Tutaj sytuacja komplikuje się ze względu na działania rządu związane z pandemią COVID-19 i wydłużeniem okres rozliczenia za 2019 r.

W "normalnych" okolicznościach przepisy te są jasne. Podatnicy, którzy zapłacą podatek dochodowy w terminie, mogą przekazać darowiznę w wysokości 1 proc. podatku. Jeżeli nie wskażą instytucji, pieniądze trafią do budżetu państwa. Co w sytuacji, gdy rządzący przedłużyli czas rozliczenia podatkowego? Zgodnie z przepisami wprowadzonymi na wiosnę tego roku podatnicy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów mogli uregulować zobowiązania z tytułu daniny publicznej do 1 czerwca oraz złożyć korektę deklaracji PIT do 30 czerwca.

Specjalne przepisy dotyczące wydłużonego okresu rozliczania PIT wprowadzone zostały z powodu pandemii COVID-19. Podatnicy mieli prawo do późniejszego uregulowania zobowiązań z urzędem skarbowym. Wynika z tego, że na podstawie obowiązujących przepisów zapłacili w terminie. W związku z tym powinni móc przekazać 1 proc. podatku wybranej organizacji. Jednak w rzeczywistości osoby, które rozliczyły się 30 czerwca, nie mogły przekazać darowizny, ponieważ na podstawie obowiązujących przepisów naczelnik urzędu skarbowego ma czas na przekazanie 1 proc. podatku do 1 lipca.

Problem z przekazaniem 1 proc. podatku

Od lipca fundacje nie wiedzą, skąd pochodzą darowizny. Wszystkie wpłaty z 1 proc. podatku przekazywane są do Centrum Rozliczeń w Bydgoszczy, z którego dokonywane są przelewy na konta organizacji pożytku publicznego. W związku z tym fundacje nie wiedzą, z jakich część Polski pochodzą środki. Na podstawie tych informacji instytucje fundacje otrzymywały wiadomość zwrotną, które kampanie przynoszą efekty.

– Nie byłoby w tym nic dziwnego i niepokojącego gdyby nie fakt, że znakomita większość znajomych nam osób, zwłaszcza tych, którzy rok rocznie zbierali pokaźne sumy i mieli wielu darczyńców, w tym roku zanotowała ogromny spadek. Jedni o 10 proc., inni o 30 proc., a są i tacy którzy z niewiadomych przyczyn dostali 80 proc. mniej niż rok, czy dwa lata temu – czytamy w poście Fundacji.

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ Dziś zakończyło się księgowanie 1% za rok 2019 w Fundacji, której Olinek jest... Posted by Olinek on Monday, December 7, 2020

"Wszystkim nam zależy, aby jak najbardziej pomóc tym, którzy tej pomoc najbardziej potrzebują – osobom z niepełnosprawnościami, osobom ciężko i przewlekle chorym, osobom, którym polski system ochrony zdrowia nie jest w stanie pomóc w wystarczającym stopniu, przez co muszą szukać szansy na życie i zdrowie w drogim leczeniu poza granicami Polski, czy na końcu – rodzinom, które z różnych przyczyn – na przykład z powodu ponoszenia kosztów opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem – znajdują się na granicy ubóstwa" - czytamy w petycji skierowanej do Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów.

Redakcja Bankier.pl skontaktowała się z Ministerstwem Finansów, obecnie czekamy na odpowiedź dotyczącą problemów z przekazywaniem 1 proc. podatku.

Dominika Florek