Zablokowane limity transakcji w Idea Banku? Znamy rozwiązanie

Kilka dni temu Idea Bank został przejęty przez Bank Pekao. Zgłosili się do nas czytelnicy, którzy po tej operacji odnotowali problem z limitami transakcji w systemie Idea Cloud. Ich zdaniem po przejęciu zniknęła możliwość edycji limitów. Bank wyjaśnia, jak rozwiązać problem.

- Na koncie internetowym nie ma możliwości zmiany limitów przelewów, zostały zablokowane – pisze jeden z czytelników na adres alert@bankier.pl. - W styczniu mam większe zobowiązania i nie mam możliwości ich opłacenia. Dotychczas nie było takiego problemu, bo w panelu klienta można było dowolnie zmieniać limity dzienne, miesięczne i karty – dodaje.

- W Idea Banku po przejęciu przez Pekao nie mam możliwości zmiany limitów transakcyjnych, a tym samym bez żadnej informacji zabrano mi dostęp do moich środków. Bardzo proszę o pomoc – dodaje drugi.

Zapytaliśmy Bank Pekao, czy rzeczywiście nastąpiła zmiana w systemie bankowości elektronicznej. Jak się okazuje, jest to drobny błąd techniczny, który można wyeliminować na własną rękę.

- Jest to problem ze skalowaniem i scrollowaniem - nie pojawia się boczny pasek do przewinięcia ekranu po rozwinięciu sekcji "Limity transakcyjne" – wyjaśniają służby prasowe Banku Pekao. - Ten problem jest nam znany i zostanie rozwiązany przy najbliższym wdrożeniu, tj. 15 stycznia. Na ten moment sugerujemy klientom, aby zmienili rozmiar okna przeglądarki - z maksymalnego na pomniejszony ("przywróć w dół", przycisk między minimalizowaniem, a zamknięciem okna przeglądarki), powinien pojawić się boczny pasek do scrollowania, a poniżej przycisk „Edytuj limity” – tłumaczy biuro prasowe Banku Pekao.

I rzeczywiście, czytelnicy poinformowali redakcję Bankier.pl, że zastosowanie takiego rozwiązania pomogło.

