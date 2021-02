Będzie problem z dostępem do e-Urzędu Skarbowego

fot. Ollyy / Shutterstock

Od godz. 21 w sobotę do niedzieli do godz. 23.59 nie będzie można skorzystać z e-Urzędu Skarbowego ze względu na prace serwisowe - poinformował w piątek resort finansów. Od poniedziałku za pomocą strony będzie można sprawdzić swój PIT przygotowany przez KAS.

"Z uwagi na prace nad udostępnieniem podatnikom zeznań PIT za 2020 r. nastąpi przerwa serwisowa w dostępie do e-Urzędu Skarbowego, w tym do usługi Twój e-PIT i e-mikrofirmy (...) Przerwa serwisowa w e-Urzędzie Skarbowym zacznie się 13 lutego o godz. 21.00 i potrwa do 14 lutego do godz. 23.59" - poinformowało ministerstwo.

Jak zapewniono, od 15 lutego użytkownicy e-Urzędu Skarbowego, w tym usługi Twój e-PIT, będą mieć dostęp do nowych zeznań rocznych PIT, przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową. (PAP)

