Problem podczas kontroli na lotnisku? Paczkomat przychodzi na ratunek

Rosyjskie linie lotnicze nadal sprowadzają z Zachodu części do samolotów Pomimo sankcji Zachodu wobec Rosji, mających na celu uniemożliwienie rosyjskim przewoźnikom pozyskiwanie części do samolotów Airbus i Boeing, od maja 2022 r. rosyjskie linie lotnicze sprowadziły części do statków powietrznych o wartości co najmniej 1,2 mld dolarów - wynika z opublikowanej w środę analizy agencji Reutera.