Problem podczas fuzji. Pracownicy częściej odchodzą z przejmowanej firmy

Zetki garną się do pracy "dla pieniędzy i rozwoju". Nawet jeśli nie muszą Wysokość pensji, elastyczne godziny pracy i możliwości rozwoju to dla młodych do 20. roku życia główne wyznaczniki atrakcyjnej oferty pracy - wynika z raportu. Większość młodych chciałaby pracować nawet wtedy, gdyby nie wymagała tego ich sytuacja życiowa.