Próba odbicia na WIG20. Kurs CD Projektu najwyżej od czerwca

Sesja na GPW przyniosła próbę odbicia indeksu największych spółek przy słabnącej polskiej walucie i mieszanych nastrojach rynków bazowych. Pojawiły się pierwsze wyliczenia potencjalnych obciążeń podatkiem od nadzwyczajnych zysków konkretnych spółek, a akcje CD Projektu były notowane najwyżej od czerwca.

Mocna poniedziałkowa przecena spółek, które potencjalnie miałby dotknąć nowy podatek od nadmiarowych zysków, spotkała się z próbą korekty we wtorek, mimo że sentyment na rynkach bazowych w ciągu dnia daleki był od pozytywnego.

Przez większą część sesji tylko lekko zwyżkowały indeksy we Frankfurcie i Paryżu, ale już na minusie były w Madrycie i Mediolanie. Mieszany sentyment panował głównie za sprawą siły dolara, który zyskiwał do głównych walut, a w stosunku do polskiego złotego zbliżał się do granicy 5 zł.

Spółki z WIG20 mocniej korygowały poniedziałkową przecenę w oczekiwaniu na nowe wiadomości dot. szczegółów nowego podatku. Wzrosty w pierwszych godzinach handlu na Wall Street wsparły kupujących na GPW i pozwoliły ostatecznie zakończyć dzień na plusach.

WIG20 zyskał 1,8 proc., WIG był wyżej o 1,43 proc. Skromniejsze wzrosty zaliczyły mWIG40 i sWIG80, które skończyły sesję o odpowiednio 0,84 proc. i 0,5 proc. wyżej. Obroty przekroczyły 983 mln zł, z czego 849 mln dotyczyło WIG20.

Sektorowo wszystkie indeksy zaliczyły wzrosty. Najwięcej zyskały spółki odzieżowe (4,15 proc.), paliwowe (3,31 proc.) oraz chemiczne (3,53 proc.). Relatywnie słabsze okazały się nieruchomości (0,37 proc.) i informatyka (0,4 proc.).

W WIG20 znów największą uwagę zwracał kurs CD Projektu (1,34 proc.), chociaż w czasie sesji wzrosty przekraczały 4 proc., a kurs był w okolicach 107 zł za akcję - najwyżej od pierwszego tygodnia czerwca. Aktualizacja rejestru krótkiej sprzedaży pokazała… zwiększenie pozycji przez jeden z funduszy w poniedziałek, kiedy akcje wzrosły w dwucyfrowym tempie. Trzeba pamiętać, że rejestr pokazuje tylko pozycje równe lub większe niż 0,5 proc. Natomiast akcje Redów wciąż są najchętniej handlowane na GPW, a obrót we wtorek miał wartość ponad 170,5 mln zł.

Najwięcej jednak wzrosły akcje CCC (5,3 proc.), który w poniedziałek poinformował, że zawarł umowę sprzedaży 1 mln akcji Modivo za 600 mln zł spółce Embud 2. W czerwcu 2021 roku CCC sprzedało Cyfrowemu Polsatowi 10 proc. akcji eObuwie za 500 mln zł.

Dalej były wzrosty LPP (4,55 proc.) oraz PKN Orlen i PGNiG (2,79 proc.). W kontekście spółek paliwowych warto wspomnieć o dynamicznym odbiciu cen ropy oraz otwarciu gazociągu Baltic Pipe. Poza tym Rady Ministrów wydała zgodę na połączenie obu spółek, a zarząd płockiego koncernu podpisał ze Skarbem Państwa stosowne porozumienie.

Wyżej była też cena akcji PZU (2,73 proc.), dla których wtorek był ostatnim dniem zakupu uprawniającym do nabycia prawa do dywidendy za zysk z 2021 r.

Spośród największych pod względem kapitalizacji banków najmocniejsze były Santander (1,36 proc.) i PKO BP (1,16 proc.). O wpływie ewentualnego podatku od zysków nadzwyczajnych wypowiedział się prezes ZBP.

Na rynku pojawiły się też pierwsze szacunki, ile poszczególne spółki miałby zapłacić do budżetu w ramach tego podatku. Z szacunków BM mBanku wynika, że najwięcej, bo aż 6,9 mld zł podatku, mógłby zapłacić PKN Orlen. W przypadku JSW podatek mógłby wynieść ok. 2,2 mld zł, a PGNiG mógłby zapłacić ok. 940 mln zł - donosił PAP.

Wśród spółek energetycznych najwięcej mogłyby zapłacić PGE (ok. 1,1 mld zł) i Tauron (ok. 630 mln zł). Ok. 630 mln zł mogłaby zapłacić Grupa Azoty, a ok. 870 mln zł KGHM – przedstawiła szacunki depesza.

Kurs PGE (1,34 proc.) zyskał po wczorajszej wyprzedaży, choć i tak jest notowany w pobliżu rocznych minimów. Spółka poinformowała, że wykonawcą elektrociepłowni na gaz w Bydgoszczy za blisko 360 mln zł będzie Polimex Mostostal (8,64 proc.).

Gorzej zachowały się walory JSW (-1,18 proc.), które znalazły się w trójce zniżkujących w koszyku blue chipów we wtorek. Spadły jeszcze kursy Asseco (-0,49 proc.) i Grupy Kęty (-0,2 proc.).

W drugiej dalej słabe były energetyczne Tauron (-1,65 proc.) i Enea (-1,23 proc.), ale najwięcej oddały akcje Mobruku (-2,85 proc.) i LiveChatu (-2,16 proc.).

Na plus wyróżniły się kursy Datawalk (5,65 proc.), Grupy Azoty (5,15 proc.) oraz Mercatora (5,08 proc.). Azoty uzyskały w PKO BP limit kredytowy do 1 mld zł. W środę spółka przedstawi raport półroczny z wynikami.

