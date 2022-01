Priorytety czeskiego rządu: stabilizacja finansów i zorientowana na Zachód polityka zagraniczna

fot. David Cerny / / Reuters

Czeski rząd opublikował tekst deklaracji programowej, z którą premier Petr Fiala będzie w środę prosić o zaufanie Izby Poselskiej dla centroprawicowego gabinetu. W sprawach międzynarodowych mowa jest o dobrych relacjach z sąsiadami.

Polityka zagraniczna Republiki Czeskiej ma być oparta na zakotwiczeniu w Unii Europejskiej i NATO oraz na dobrych relacjach z sąsiadami. Współpraca wyszehradzka ma być częścią powiązań kraju na wszystkich poziomach. Rząd zobowiązuje się też do współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza. W stosunkach z innymi państwami zamierza kłaść nacisk na ochronę demokracji i praw człowieka. Przeformowane mają zostać stosunki z Rosją i Chinami.

Do końca 2023 r. zapowiedziano przedstawienie w parlamencie czeskiej wersji ustawy Magnickiego umożliwiającej wprowadzenie dotkliwych sankcji za łamanie praw człowieka. Do 2025 roku, czyli do końca kadencji obecnej izby niższej parlamentu rząd chce, aby wydatki wojskowe wynosiły 2 proc. budżetu krajowego. Gabinet Fiali proponuje przyjęcie związanych z tym ustaw. Podstawą bezpieczeństwa kraju jest udział w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Kluczowymi dla nowego rządu obszarami są także: reforma emerytalna, edukacja, wsparcie wolnego rynku, budowa mieszkań, ochrona środowiska oraz cyfryzacja i modernizacja administracji państwowej. Najważniejsze zmiany dotyczące finansów mają wejść w życie w połowie kadencji, czyli w 2024 roku. Rząd chce zmniejszyć zadłużenie państwa, nie wprowadzając jednocześnie nowych podatków.

Nowy gabinet planuje inwestycje w naukę i rozwój. Chce stworzyć warunki, które pozwolą na odejście od spalania węgla do 2033 roku. Planowane są też reformy w zakresie rolnictwa, polityki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Debata w Izbie Poselskiej na temat programu czeskiego rządu i głosowanie nad wotum zaufania dla gabinetu Petra Fiali zaplanowano na środę. Złożona z pięciu partii koalicja rządząca ma w niższej izbie parlamentu większość - 108 posłów z 200 mandatów.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)

