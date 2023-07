"Priorytetem polityki mieszkaniowej powinien być rozwój wszystkich form najmu"

Priorytetem polityki mieszkaniowej na najbliższe lata powinno być równoczesne rozwijanie wszystkich form najmu, czyli najmu rozproszonego, komunalnego i socjalnego, najmu TBS/SIM i najmu profesjonalnego - wynika z raportu "Dekada rynku PRS w Polsce" Polityki Insight i PFR Nieruchomości.

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

"Coś, czego jeszcze w ogóle nie ruszyliśmy w kontekście ostatniej dekady i mam nadzieję, że może nam się w końcu uda zacząć to mądrzej robić, to rzeczywiście formy, które są gdzieś pomiędzy, czyli najem profesjonalny, ale który nie jest najmem rynkowym (...). My jeszcze tego tematu w ogóle nie ruszyliśmy na poważnie, więc to jest coś, co jest jeszcze przed nami. Dzięki temu uda nam się stworzyć drabinkę, która będzie od najmu komunalnego poprzez najem wspomagany, najem rynkowy, najem profesjonalny - wtedy w ogóle będziemy mogli mówić o polityce mieszkaniowej. Chwilowo ją łatamy i to tak dosyć nieporadnie" - powiedział podczas debaty podsumowywującej dekadę rynku najmu instytucjonalnego w Polsce, Przemysław Bratkowski-Chimczak, partner zarządzający i współzałożyciel ThinkCo.

Autorzy raportu uważają, że podstawowym problemem polskiego rynku najmu jest bardzo niska fizyczna dostępność wszystkich form najmu. Świadczą o tym długoletnie kolejki po mieszkania w najmie komunalnym, listy rezerwowe na mieszkania budowane przez FSMdR czy bardzo niska liczba ofert najmu w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców.

"Najpowszechniej dostępny jest najem rozproszony, ale ze względu na niski stopień profesjonalizacji i brak możliwości korzystania ze wsparcia publicznego jest on słabo dostosowany do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych różnych grup społecznych. Z jednej strony nie zapewnia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa i stabilności najemcom o wyższych dochodach, z drugiej – jest zbyt drogi, aby móc pełnić także funkcje socjalne i zaspokajać potrzeby osób biedniejszych, których nie stać na zakup mieszkania własnościowego" - napisano w raporcie.

Bratkowski-Chimczak zwrócił uwagę, że na polskim rynku nie udało się wprowadzic REIT-ów (Real Estate Investment Trust).

"Jedna z podstawowych rzeczy które się nie udały, to wprowadzenie polskich REIT-ów, które mogły sprawić, że mielibyśmy spore podmioty polskie z polskim kapitałem. Byłyby one w stanie tworzyć ten zasób mieszkań na wynajem, umożliwić ludziom inwestowanie - nie w kolejną kawalerkę i dostarczanie na rynek kolejnych setek tysięcy mieszkań po 35m2, ale też (...) myśląc bardziej długoterminowo w kontekście tego, kim są ci najemcy i jakich lokali szukają" - powiedział partner zarządzający i współzałożyciel ThinkCo. (PAP Biznes)

gaw/ gor/