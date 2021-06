Prezydent zapowiada pomoc dla poszkodowanych w nawałnicach

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w poniedziałek w Chrzanowie (Lubelskie), że będzie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem rolnictwa Grzegorzem Pudą o pomocy dla poszkodowanych w wyniku nawałnic.

Prezydent przebywa w poniedziałek na Lubelszczyźnie; odwiedził już Zalesie, a po południu przyjechał do Chrzanowa.

"Jestem tu też po to, by pojechać do tych, których dotknęły w ostatnich dniach kataklizmy, by zobaczyć na własne oczy i porozmawiać z tymi, którzy zostali poszkodowani, którzy ponieśli straty" - powiedział Duda na spotkaniu z mieszkańcami. Dziękował m.in. strażakom i ochotnikom oraz wszystkim tym, którzy w trudnych chwilach nieśli pomoc.

Podkreślił, że trzeba sobie teraz poradzić ze skutkami nawałnic, które przeszły niedawno przez Polskę, wiele miejscowości zostało dotkniętych, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju.

Prezydent wyraził przekonanie, że pomoc "przyjdzie nie tylko w postaci tej najmniejszej doraźnej pomocy w wysokości 6 tys. zł", ale we wszystkich możliwych formach. "Będę rzecz jasna na ten temat rozmawiał także i z panem premierem" - zadeklarował.

Poinformował, że w poniedziałek przed południem spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim i rozmawiali m.in. właśnie o tym, że "potrzebne są tu dodatkowe środki, które pomogą się sprawnie uporać z tymi wszystkimi trudnościami".

Zapowiedział, że będzie rozmawiał również z ministrem rolnictwa. "Postaram się, by wszystkie możliwości, jakie tylko są, po to, by państwa wesprzeć w tych trudnych sytuacjach, zostały użyte" - oświadczył prezydent.

Podkreślał przy tym, że rolnicy, zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe w kraju. "Jest obowiązkiem władz państwowych, aby wesprzeć rolników w sytuacji kiedy z przyczyn naturalnych znajdą się w trudnym położeniu" - zaznaczył.

"Musimy sobie z tym radzić poradzić, aby jak najszybciej pomóc tym, którzy zostali poszkodowani, żeby mogli jak najszybciej wrócić do normalnej pracy, życia i gospodarowania. Państwo prawdziwie nowoczesne, a mam ambicje żeby Polska takim państwem była, umie wesprzeć w sytuacjach klęsk, niepogody, tych, którzy na co dzień stoją na straży bezpieczeństwa żywnościowego obywateli" – podkreślił.

Prezydent zaznaczył, że kolejnym wyzwaniem stojącym przed władzami państwa jest dalsze wyrównywanie szans rozwojowych we wszystkich regionach kraju. W jego ocenie realizacja tego zadania będzie możliwa dzięki modernizacji infrastruktury. Zwracał przy tym uwagę na konieczność budowy sieci dróg ekspresowych oraz trasy Via Carpatia, która - jak podkreślał - ma znaczenie lokalne i międzynarodowe.

"Mam nadzieję, że w krótkim czasie Lublin zostanie połączony z Rzeszowem w całości drogą ekspresową co będzie oznaczało także dostęp do autostrady A4. Mam nadzieję, że w terminie powstanie także cała Via Carpatia, po to, żeby ten rejon Polski wschodniej był obsłużony pod względem transportowym i infrastrukturalnym. To bardzo ważne dla rozwoju państw Trójmorza i tej części Polski" – powiedział prezydent.

Podkreślał, że zainteresowanie lokowaniem inwestycji w danym regionie wzrasta wraz z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej. "Każdy, kto wnikliwie to obserwuje widzi, jak bardzo zwiększa się zainteresowanie gospodarcze biznesowe tymi gminami, powiatami, przez które przechodzą drogi szybkiego ruchu czy autostrady. Chciałbym, aby stało się to także udziałem tej części naszego kraju, aby to się stało udziałem Państwa ziemi. To ma kluczowe znaczenie także do tego, aby tu można było się rozwijać, żeby młodzi ludzie tutaj zostawali, żeby nie wyjeżdżali" – mówił.

"To są zadania na najbliższe lata i mam nadzieję, że tym zadaniom sprostamy" – oświadczył prezydent.

Autor: Wiktor Dziarmaga