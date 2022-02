Prezydent: uratowanie miejsc pracy w czasie pandemii jest wielkim sukcesem

fot. @BognaJanke / / Twitter

Nasze działania i rozwiązania, tarcze antykryzysowe, które wprowadzaliśmy, służyły ratowaniu gospodarki i miejsc pracy. W ogromnym stopniu się to udało, to jest wielki sukces – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego.

Podczas obrad Rady Dialogu Społecznego, które odbywają się w Pałacu Prezydenckim, minister rodziny Marlena Maląg przedstawiła informację o sytuacji na rynku pracy.

Prezydent podkreślił, że pierwszy raz posiedzenie z jego udziałem odbywa się w trybie hybrydowym. Podkreślił, że tematyka wtorkowego spotkania jest szczególnie istotna, gdyż sytuacja na rynku pracy "była ogromnym zmartwieniem od początku pandemii".

"Od razu zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że największym zagrożeniem, jakie następuje w związku z pandemią koronawirusa i odizolowaniem ludzi, przerwaniem aktywności, jest właśnie upadek firm. Byliśmy przekonani, że zaraz pojawi się lawinowe bezrobocie i utrata miejsc pracy" – powiedział prezydent.

Jak dodał, działania rządu, takie jak wprowadzenie m.in. tarcz antykryzysowych służyły uratowaniu gospodarki i miejsca pracy. "Dzisiaj z perspektywy dwóch lat trzeba powiedzieć jasno: w ogromnym stopniu się to udało. To jest z całą pewnością wielki sukces" – podkreślił prezydent.

Przywołał dane GUS mówiące o wzroście gospodarczym i stabilnej stopie bezrobocia. "To, że bezrobocie praktycznie nie wzrosło jest chyba naszym największym sukcesem" – dodał.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że "ogromna większość polskich przedsiębiorców okazała się odpowiedzialna". "Te pieniądze rzeczywiście zostały wydane na firmy, rzeczywiście zostały wydane na ratowanie, utrzymanie miejsc pracy" – powiedział prezydent, dziękując przedsiębiorcom za taką postawę.

Zaznaczył jednocześnie, że "pandemia nas jeszcze nie opuściła". Zapewnił, że jest w stałym kontakcie z ekspertami w zakresie zdrowia. "Liczba zachorowań się zwiększa, ale na szczęście nie zwiększa się liczba osób przebywających w szpitalu, więc wszystko wskazuje na to, że ta nowa odmiana koronawirusa, chociaż jest bardziej zaraźliwa, to jest łagodniejsza" – powiedział prezydent.

Dodał, że "powoli zaczyna się to przeradzać w miarę normalną grypę". "Oby tak było. Wszyscy byśmy chcieli, żeby nie było absolutnie żadnych lockdownów, żeby ludzie mogli normalnie pracować, żeby firmy mogły funkcjonować" – powiedział Duda.

Maląg: kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 nie powstrzymał wzrostu zatrudnienia Kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 nie powstrzymał wzrostu zatrudnienia - powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Odsetek osób aktywnych zawodowo wynosi 71 proc., jest to wzrost o 0,4 proc. względem roku 2019 - podała. Podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie minister Maląg wskazała na zmianę, która zaszła w sektorze pracy w Polsce w przeciągu ostatnich 2 lat w czasie walki z pandemią SARS-CoV-2. Minister podała, że w Polsce odsetek osób aktywnych zawodowo w przedziale wiekowym 15-64 wynosi 71 proc. "Jest to wzrost o 0,4 proc." - stwierdziła. W Unii Europejskiej, jak dodała, jest to 72,9 proc. Jak zaznaczyła Maląg, "wskaźnik zatrudnienia w Polsce jest wyższy, niż w UE. Wynosi on 68,7 proc., a w Unii 67,6 proc.". Podała również, że współczynnik stopy bezrobocia w kraju wynosi 3,2 proc. Jak podkreśliła, stopa bezrobocia zmieniła się na korzyść względem roku 2019. "W UE stopa bezrobocia wynosi 7,2 proc." - poinformowała. Autorka: Katarzyna Herbut

