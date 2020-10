Prezydent stolicy: Apelujemy, by w kolejnym roku 2 mld zł zamiast na TVP przeznaczyć na walkę z pandemią

fot. Jacek Szydłowski / FORUM

Samorządowcy apelują, by w kolejnym roku rząd 2 mld zł z budżetu zamiast na TVP przeznaczył na walkę z pandemią; wtedy pieniędzy starczy wszystkim samorządom - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski był pytany w sobotę w TVN 24 o problemy samorządowców związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa i jej skutków. "Dużym problemem dla wszystkich są pieniądze. Stąd dzisiaj nasz apel o to, żeby dwa miliardy złotych, które rocznie są przekazywane na telewizję publiczną, w przyszłym roku przeznaczyć na walkę z epidemią. Wtedy tych pieniędzy starczyłoby dla wszystkich (samorządów - PAP)" - powiedział prezydent Warszawy.

Ocenił, że samorządowcy nie są poważnie traktowani przez rząd. W jego ocenie samorządowcy powinni uczestniczyć w konsultacjach dotyczących walki z epidemią. Jako przykład podał wprowadzone przez rząd ograniczenia w komunikacji. "Nie ma lockdownu. Wszyscy będą do pracy chcieli się dostać, a nagle my (samorządy) mamy wprowadzać obostrzenia w komunikacji. Jak to zrobić? Trudno sobie wyobrazić możliwość egzekwowania tych przepisów. Co mamy zrobić? Zablokować stację metra? Czy mamy posłać specjalne siły do tego by wpuszczały ludzi do autobusów czy tramwajów?" - pytał prezydent Warszawy.

"Już widzę, że rząd będzie cynicznie nas atakował, że nie jesteśmy w stanie tych przepisów wprowadzić w życie. Będzie to bardzo trudne, bo większość tych przepisów jest kompletnie, wewnętrznie niespójna" - dodał.

Zapewnił, że samorządowcy chcą z rządem współpracować. "Będziemy apelować, by przestrzegać rozporządzeń rządowych. Tylko apelujemy o zdrowy rozsadek i wsłuchanie się w głos samorządów, bo to na końcu my jesteśmy na pierwszej linii" - powiedział. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk

