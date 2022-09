Prezydent, premier i prezes PiS otworzą kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną

/ Kancelaria Premiera RP

Prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński wezmą w sobotę udział w uroczystości otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

17 września w sobotę, nastąpi oficjalne otwarcie nowej drogi wodnej z Zalewu Wiślanego na Bałtyk. Dzień później, od 18 września, Kanał Żeglugowy będzie ogólnodostępny dla jednostek pływających.

Jak przekazał PAP rzecznik rządu Piotr Müller, w otwarciu będzie brał udział premier Mateusz Morawiecki. Rzecznik PiS Radosław Fogiel potwierdził PAP, że w wydarzeniu weźmie udział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wcześniej Kancelaria Prezydenta informowała o udziale prezydenta Andrzeja Dudy w uroczystości otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. KPRP podała, że podczas uroczystości planowane jest wystąpienie Dudy.

fot. Robert Neumann / FORUM

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 kilometry w tym samo przejście przez Zalew Wiślany wynosi nieco ponad 10 kilometrów, na rzece Elbląg – także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.

fot. Robert Neumann / FORUM

autorzy: Grzegorz Bruszewski, Rafał Białkowski

gb/ rbk/ mrr/