Prezydent powołał Szymona Szynkowskiego vel Sęka na stanowisko ministra ds. UE

Prezydent Andrzej Duda powołał w czwartek dotychczasowego wiceszefa MSZ Szymona Szynkowskiego vel Sęka w skład rady Ministrów na urząd ministra ds. Unii Europejskiej. Zastąpi on na tej funkcji odwołanego w środę Konrada Szymańskiego.

Do tej pory Szynkowski vel Sęk pełnił funkcję sekretarza stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej w MSZ; na to stanowisko powołany został w miejsce Marka Magierowskiego w czerwcu 2018 przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza.

Od 2015 roku jest posłem PiS. Przed nominacją w MSZ był członkiem sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych, a także przewodniczącym polsko-niemieckiej grupy bilateralnej w Sejmie.

Szynkowski vel Sęk obejmie funkcje ministra ds. UE po Konradzie Szymańskim, którego w środę prezydent - na wniosek premiera - odwołał ze składu Rady Ministrów, z urzędu ministra do spraw Unii Europejskiej.

Prezydent o ministrze ds. UE: Ma doskonale opanowaną specyfikę współpracy z Niemcami

Relacje polsko-niemieckie leżały dotychczas w gestii pana ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka; specyfikę współpracy z naszym zachodnim sąsiadem ma on doskonale opanowaną - mówił w czwartek prezydent Andrzej Duda, który powołał dotychczasowego wiceszefa MSZ na nowego ministra ds. UE.

"Jest to objęcie w rządzie bardzo ważnej teki związanej z wielką odpowiedzialnością, zadania trudnego, ale absolutnie leżącego w obrębie pańskich niewątpliwych, wielkich i wykazanych kompetencji" - wskazał prezydent podczas uroczystości powołania, zwracając się do nowego ministra w Belwederze. Andrzej Duda dodał, że jest przekonany, iż wyznaczenie na ministra ds. UE Szynkowskiego vel Sęka "to wybór bardzo dobry".

Prezydent przypomniał, że Szynkowski vel Sęk "zajmuje się sprawami zagranicznymi RP już od lat, z wielkim doświadczeniem w MSZ przy wykonywaniu bardzo ważnych misji - nie tylko codziennej pracy sekretarza stanu w tym ministerstwie, ale także tego, co realizowane było poza granicami w relacjach z naszymi właśnie europejskimi sojusznikami i również naszymi sąsiadami".

Dodał, że "relacje z Republiką Federalną Niemiec, relacje polsko-niemieckie leżały m.in. właśnie dotychczas w gestii pana ministra". "Cóż tu wiele mówić, przecież doskonale wiemy, że w ramach UE to RFN, nasz największy w Unii partner, a zarazem sąsiad, jest tym państwem, które pełni rolę szczególną" - powiedział Andrzej Duda.

"Stąd uważam, że ten wybór jest znakomity, bo tę specyfikę współpracy z naszym zachodnim sąsiadem, działania w tym obrębie, ale również tematyki związanej ze sprawami brukselskimi, pan minister ma - śmiało mogę powiedzieć - doskonale opanowaną" - ocenił prezydent mówiąc o Szynkowskim vel Sęku.

"Polska będzie dobrze reprezentowana"

Będziemy mogli liczyć, że Polska będzie dobrze reprezentowana - dodał prezydent.

"Nie mam wątpliwości, że z tym zadaniem, trudnym zadaniem, poradzi pan sobie znakomicie. Nie mam żadnych wątpliwości, ponieważ znam doskonale pańską determinację w prowadzeniu polskich spraw" - powiedział Andrzej Duda podczas uroczystości w Belwederze.

"Będziemy z całą pewnością mogli liczyć na dobrą współpracę z panem ministrem, ale będziemy mogli zarazem z całą pewnością liczyć na to, że Polska będzie dobrze reprezentowana, a w zakresie polskich interesów realizowane będzie maximum" - dodał prezydent.

Jak zapewnił, nie ma wątpliwości, "że ta teka konstytucyjnego ministra trafia we właściwe ręce i że wybór dokonany przez pana premiera jest bardzo dobry". "To dla mnie fundamentalne, aby rozumieć naszą pozycję w Europie i jej znaczenie w Europie z pełnym zdrowym rozsądkiem i umiarkowaniem, ale jednocześnie godnością i właśnie dokładnie zrozumieniem tej pozycji, bez żadnych kompleksów" - mówił prezydent. (PAP)

