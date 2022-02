Prezydent powołał Ireneusza Dąbrowskiego i Henryka Wnorowskiego do RPP

fot. Marek Borawski / / Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent Andrzej Duda powołał Ireneusza Dąbrowskiego i Henryka Wnorowskiego do Rady Polityki Pieniężnej - poinformował PAP Biznes Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.

"Prezydent Andrzej Duda wręczy w piątek po południu akt powołania do Rady Polityki Pieniężnej profesorowi SGH Ireneuszowi Dąbrowskiemu oraz profesorowi Uniwersytetu w Białymstoku Henrykowi Wnorowskiemu" - powiedział Szrot.

20 lutego upływa kadencja dwóch członków RPP powołanych przez prezydenta: Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza.

Mandat trzeciego prezydenckiego członka RPP Cezarego Kochalskiego upływa w grudniu 2025 r.

W skład RPP wchodzi jej Przewodniczący - prezes NBP - oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm oraz Senat spośród specjalistów z zakresu finansów. Kadencja członka RPP trwa 6 lat, bez możliwości powtórnego sprawowania urzędu.

Przeczytaj także Glapiński: Jestem kandydatem prezydenta Andrzeja Dudy na kolejną kadencję prezesa NBP

9 lutego Sejm powołał do RPP Wiesława Janczyka. Tego samego dnia wygasła kadencja powołanych do Rady przez izbę niższą parlamentu Grażyny Ancyparowicz oraz Eryka Łona. Według ustawy o NBP powołanie nowych członków RPP powinno nastąpić najpóźniej do dnia wygaśnięcia kadencji poprzednich.

Wcześniej z kandydowania do RPP z ramienia Sejmu zrezygnowały Elżbieta Ostrowska (nie podała przyczyn) i Gabriela Masłowska (powody osobiste). 30 marca wygasa mandat ostatniego sejmowego członka RPP czwartej kadencji Jerzego Żyżyńskiego.

Senat do RPP piątej kadencji powołał w styczniu Ludwika Koteckiego oraz Przemysława Litwiniuka, którzy zajęli miejsce Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego. Nowi członkowie po raz pierwszy wzięli udział w posiedzeniu RPP w lutym.

Przeczytaj także Mocne podwyżki wynagrodzeń w Radzie Polityki Pieniężnej

Kadencja trzeciego powołanego przez Senat członka Rady Rafała Sury upływa w listopadzie 2022 r. Sura otrzymał w ub. roku rekomendację KRS na nominację na sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Procedura nominacyjna do tej pory nie zakończyła się. W miejsce Sury senacka większość zapowiedziała powołanie Joanny Tyrowicz. (PAP Biznes)

tus/ ana/