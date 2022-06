Prezydent podpisał ustawę obniżającą stawkę PIT z 17 do 12 proc.

/ Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która m.in. obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 proc. – podała we wtorek kancelaria prezydenta.

Jedną z głównych zmian, jakie wprowadza ustawa, jest obniżka stosowanej w pierwszym przedziale skali progresywnej stawki z 17 proc. do 12 proc. Ustawa uchyliła także przepisy dotyczące tzw. ulgi dla klasy średniej, jednak aby zapewnić, że na zmianie podatnicy nie stracą, wyliczany będzie tzw. hipotetyczny podatek należny za rok 2022, liczony z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Ustawa zmienia także zasady opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci poprzez przywrócenie wspólnego rozliczania się tej kategorii podatników z dziećmi. Ponadto podniesiony zostaje limit zarobków, jakie może uzyskać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców, z 3089 zł do 16 061,28 zł.

Ustawa poszerza również katalog dochodów dziecka, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, o rentę rodzinną. Tym samym także w tym przypadku do dochodów małoletniego będzie miała zastosowanie odrębna kwota wolna od podatku. Oprócz tego wprowadzono ulgę podatkową dla osób, które w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywały władzę rodzicielską, pełniły funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało, lub sprawowały funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu, lub umowy zawartej ze starostą. Osoby takie nie zapłacą podatku od dochodów nieprzekraczających 85 528 zł.

W ustawie przywrócono także częściowe odliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Podatnicy, którzy rozliczają się z użyciem podatku liniowego, będą mogli obniżyć podstawę obliczenia podatku o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym, przy czym odliczenie nie może przekroczyć 8700 zł rocznie. Z kolei podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli pomniejszyć kwotę przychodów o 50 proc. składek zdrowotnych. Przedsiębiorcy, którzy płacą podatek z wykorzystaniem karty podatkowej, będą mogli obniżyć podatek o 19 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym.

Ustawa zwiększa także przepisy dotyczące części podatku, jaki można przekazać organizacji pożytku publicznego. Odsetek podatku, jaki może dostać organizacja pozarządowa, rośnie z 1 proc. do 1,5 proc.

Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2022 r., choć część przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/