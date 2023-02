Prezydent podpisał ustawę o fundacji rodzinnej. "Pozwoli utrzymać majątek firmy przez pokolenia"

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała we wtorek o podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o fundacji rodzinnej, która ma pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę.

Zgodnie z nowymi przepisami fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa szczegółowy cel fundacji rodzinnej w statucie.

Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów. Fundacja rodzinna będzie ustanawiana na czas określony albo nieokreślony. Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji nie będzie opodatkowane.

"Zasadniczym celem ustawy jest wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodatnie do systemu prawa instytucji fundacji rodzinnej jako podmiotu służącego do gromadzenia rodzinnego majątku i pozwalającego na zatrzymanie go w kraju na wiele pokoleń. Fundacja rodzinna ma także za zadanie zaspokajać potrzeby beneficjentów, którzy co do zasady będą członkami rodziny fundatora – choć mogą to być również inne osoby i podmioty (beneficjentem może być sam fundator lub inne osoby fizyczne, a także organizacja pożytku publicznego)" - podkreśliła Kancelaria Prezydenta RP.

Minister Buda: Fundacja rodzinna pozwoli utrzymać majątek w rodzinie przez pokolenia

Podpisana przez prezydenta ustawa o fundacji rodzinnej umożliwi utrzymywanie przez pokolenia majątku i biznesu w rodzinie - podkreślił w komentarzu dla PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że fundacja taka pozwoli akumulować polski kapitał i budować silne marki.

"Firmy rodzinne są znaczącym elementem polskiej gospodarki, dlatego proponujemy im przepisy pozwalające zakładać fundacje rodzinne" - zauważył w komentarzu dla PAP minister technologii i rozwoju Waldemar Buda. Dodał, że jest to kolejny krok na rzecz ułatwienia zmian pokoleniowych w polskich firmach. "Podpisana przez prezydenta ustawa umożliwi utrzymywanie przez pokolenia majątku i biznesu w rodzinie" - podkreślił minister.

Jak zwrócił uwagę szef MRiT, do budowy silnych przedsiębiorstw niezbędny jest czas. "Fundacja rodzinna będzie stanowiła instrument akumulacji polskiego kapitału i budowy silnych marek nie tylko na rynku krajowym" - ocenił.

Według wiceminister rozwoju i technologii Olgi Semeniuk-Patkowskiej, ustawa o fundacji rodzinnej jest narzędziem, które gwarantuje ciągłość działalności firmy. "Instytucja fundacji rodzinnej pozwoli budować ład rodzinny i korporacyjny, oddzielając biznes od spraw i konfliktów rodzinnych. Jest więc środkiem do celu – zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pokolenia" – zauważyła Semeniuk-Patkowska.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco, Michał Boroń

