Prezydent podpisał nowelę ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19

Prezydent: Opóźnienie dostaw szczepionki Pfizera opóźnia pokonanie koronawirusa

Nie jest dobrze, że plan nie jest realizowany; Pfizer ograniczył dostawy szczepionek; to ogromny problem dla wszystkich, ponieważ opóźnia to pokonanie koronawirusa, a każdy dzień walki z nim kosztuje nas majątek - podkreślił prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla "Financial Times".