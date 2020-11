Prezydent-elekt Joe Biden skręcił kostkę

5 stycznia „wyborcze dogrywki” o Senat w USA

5 stycznia w dwóch „wyborczych dogrywkach” w Georgii rozstrzygnie się to, która partia kontrolować będzie amerykański Senat. Jeśli wygrają Republikanie, to Joe Biden będzie pierwszym prezydentem od 1989 roku, który wejdzie do Białego Domu bez większości swojej partii w Senacie.