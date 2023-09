Prezydent Zełenski w Radzie Bezpieczeństwa: rosyjska agresja mogła zostać powstrzymana, gdyby nie weto Kremla w ONZ

"To zapowiedź tego, co nas czeka". Biden o przyszłości świata w ONZ Rewolucja w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zmiany klimatyczne potraktowane jako zagrożenie egzystencjalne i zapewnienie, że USA nie pozwolą na rozbiór Ukrainy, gdyż to spowodowałoby zagrożenie dla niepodległości innych krajów - to główne punkty przemówienia prezydenta Joe Bidena w ONZ.