Prezydent Zełenski w PE. "Teraz wy udowodnijcie, że jesteście z nami, że faktycznie jesteście Europejczykami."

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w swoim wtorkowym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim, że teraz nastał moment, aby członkowie Unii Europejskiej udowodnili, że są z Ukrainą, a tym samym, że "faktycznie są Europejczykami".

"Jesteśmy silni, jesteśmy Ukraińcami. (...) Chcemy, żeby nasze dzieci mogły żyć - to chyba uczciwe marzenie" - stwierdził Zełenski.

Prezydent dodał, że dziś w Charkowie rakiety uderzyły w Plac Wolności w Charkowie, ale wkrótce "wszystkie place na Ukrainie będą nazwane placami wolności".

Prezydent przekazał także, że czuje, że kraje zachodnie zjednoczyły się w obronie Ukrainy i nazwał rosyjskiego prezydenta Władimira Putina mordercą.

Szef parlamentu Ukrainy: Nie może być zjednoczonej Europy bez wolnej Ukrainy

Przewodniczący parlamentu Ukrainy Rusłan Stefanczuk powiedział we wtorkowym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim, że "nie może być zjednoczonej Europy bez wolnej Ukrainy".

"Dziś Ukraina broni granic świata cywilizowanego. Jeśli, nie daj Boże, Ukraina upadnie, to nikt nie wie, gdzie zatrzyma się rosyjska agresja" - oświadczył Stefanczuk.

"Nasze prawo do rozwoju i demokracji zostało całkowicie zniszczone" - dodał szef parlamentu, komentując rosyjską inwazję na Ukrainę.

Polityk zaapelował o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej i podkreślił, że członkostwo we Wspólnocie jest demokratycznym wyborem narodu ukraińskiego.

Borrell: to narodziny geopolitycznej Europy

To narodziny geopolitycznej Europy. To co dzieje się na Ukrainie nie powinno nas przestraszyć, ale zmobilizować do działania - powiedział we wtorek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podczas debaty w Parlamencie Europejskim.

„Musimy zwiększyć nasze zdolności odstraszania, by móc zapobiec wojnie. Nasza siła odstraszania była niewystarczająca, aby powstrzymać atak Putina. Jednak od początku ataku reagowaliśmy w taki sposób, jakiego Putin się nie spodziewał. Pokazaliśmy mu, że nie poświecimy naszej wolności, czy wolności innych na ołtarzu dobrobytu i świętego spokoju” – oświadczył Borrell.

Michel: Putin prowadzi wojnę, bo naród Ukrainy dokonał wyboru na Majdanie. Ta inwazja to geopolityczny terroryzm

Władimir Putin prowadzi wojnę, bo naród Ukrainy na Majdanie dokonał wyboru na rzecz pokoju, demokracji i praworządności; rosyjska inwazja to geopolityczny terroryzm - powiedział we wtorek na nadzwyczajnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego szef Rady Europejskiej Charles Michel.

"Putin prowadzi wojnę, bo naród Ukrainy na Majdanie dokonał wyboru na rzecz pokoju, demokracji i praworządności. Ten wybór nie jest jedynie wyborem Ukrainy. To atak także na ład międzynarodowy, na demokrację, na godność ludzką. To (co robi Rosja - PAP) to jest terroryzm geopolityczny" - podkreślił Michel.

"Putin myślał, że złamie jedność europejską, ale się pomylił. (...) Myślał, że będziemy bierni, ale się przeliczył. Trzeba zachować stanowczość i godność" - dodał.

Zaapelował do Rosji, by zakończyła wojnę. "Rosjanie, Rosjo, zakończcie tę wojnę. Powróćcie do domów" - wezwał Michel.

Ponadto szef Rady Europejskiej przyznał, że sankcje nałożone na Rosję dotkną również UE, przekonywał jednak, że działania te są konieczne, bo stawką są europejskie wartości.(

